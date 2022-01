NIJE TURKOVIĆ PRVA UVREDILA GRAĐANE BIH: Rekla im da su razmaženi, a evo kako im je jadikovao "siromašni" Bakir!

Ministarka Turković retko daje izjave, ali kada da, obično je skandalozno. Izrekla je niz nebuloza koje vrijeđaju bosanskohercegovačku inteligenciju. građana, a da stvar bude još gora sumanutim tvrdnjama došle su od osobe koja vodi diplomatiju naše zemlje.

- Niko ne bi trebalo da bude umoran od toga. Niko. Svi mi imamo veoma dobar život. Ko ima toplinu u domu, svetlost, ko ima šta da jede, ne može da se umori. Mislim da smo razmaženi - rekla je Turkovićeva u izjavi.

Svoj komentar dao je Senad Hadžifejzović, rekavši da je, bez sumnje, Turković razgovarao sa Bošnjacima na bošnjačkoj televiziji.

Kako bi zvučalo kada bi srpski političar to rekao Bošnjacima?

– Zamislite samo da je istu rečenicu na srpskoj televiziji izgovorio srpski političar Bošnjacima, kako bi vama zvučalo? Isto, užasno, odvratno, samo bi bilo više reakcija. Jeste li primijetili da SDA nije reagovala? Nije ni branila ni vadila Turkovićku – ističe Hadžifejzović.

On zaključuje da to znači samo dve stvari: ili SDA misli ono što je Turković rekla ili je njena stranka pustila da se ubije. On je podsjetio da srpsko-hrvatski partneri SDA na vlasti već duže vrijeme traže od SDA da smijeni Biseru Turković.

Nakon što je Bisera Turković rekla da je bh. građani razmaženi da samo neki imaju uslove za pristojan život, nije zgoreg podsjetiti da je predsjednik SDA Bakir Izetbegović nedavno zaplakao na sva zvona zbog svog "teškog života" nakon odlaska sa predsjedničke funkcije. Bilo mu je teško. Tokom perioda korona virusa, morao je da preživi osam „milja“ za tri meseca. To je on rekao.

Interesantna je potreba Izetbegovića i Turkovića da uopšte objasne svoj materijalni status, čak i ako ih niko ne pita za njega, kao i potreba da se građani ubede da ne žive tako loše, jer valjda treba da veruju njima a ne njihovi gladni sotmaci i statistika koja jasno pokazuje da je BiH po svim ekonomskim parametrima prikovana na evropsko dno.

To je, naravno, očajnički pokušaj da se prikrije činjenica da su stvorili paralelni neofeudalni sistem u ovoj zemlji, gde mala privilegovana budžetska kasta novih begova kroz kontrolu resursa živi kao bubreg u salu i gomilama nekretnina. i račune, dok je većina osuđena na život u bedi, neizvesnosti ili odlasku u neka razvijenija i prosperitetnija društva.

U nedostatku bilo kakvih konkretnih pokazatelja koji bi mogli da sačine pogubne rezultate njihove dugogodišnje katastrofalne vladavine, oni posežu da podele moralne lekcije narodu da je on kriv za svoje stanje jer je „razmažen“ i nije pokušao dovoljno teško.

I jedna vest za ministra - Fabrika pomfrita u Srebrenici juče je zatvorena, a 85 radnika je ostalo bez posla. U Srebrenici. Toliko su dobri da su shvatili da uopšte ne moraju da rade.

Kurir.rs/Avaz.ba