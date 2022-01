MILORAD DODIK POZDRAVIO DOLAZAK DRAGANA ČOVIĆA NA SKUPŠTINU REPUBLIKE SRPSKE! Izetbegovića nazvao KALKULANTOM!

Srpski član Predsedništva BiH i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik pozdravio je danas odluku predsednika HDZ BiH Dragana Čovića da se obrati na posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske, zakazanoj za 1. februar.

Dodik je naveo da je lider Stranke demokratske akcija (SDA) Bakir Izetbegović to odbio iz "kalkulantskih razloga". Izetbegović je kazao da se se o političkoj krizi u BiH treba razgovarati u parlamentu BiH.

"Mi ćemo odlučivati o onome šta će nas odvesti u parlament BiH. Mi ćemo predložiti zakon i biće prva tačka dnevnog reda o kojoj ćemo razgovarati", kazao je lider SNSD-a posle sednice Izvršnog komiteta stranke.

Dodik je ranije najavio da će se predložiti usvajanje zakona prema kome bi bila predvidjena zatvorska kazna za svakoga ko bilo koga u BiH nazove "genocidnim".

Govoreći o izbornoj reformi, on je naveo da konstitutivnost tri naroda i dva entiteta ne sme da bude dovedena u pitanje.

Prema njegovim rečima, SNSD odbacuje mogućnost da se član Predsedništva BiH bira indirektno u parlamentu BiH i da isti stav ima i opozicija u RS.

"Stavili smo tačku na to pitanje. To pitanje je za one koji se nalaze u Neumu. Ono što će nas dovesti za sto jeste predlog u kome će se videti da je transparentan izbor srpske delegacije u Domu naroda Federacije BiH i da je ona legitimna. Ako ne bude tako, nećemo glasati ni za kakvo drugo rešenje", rekao je Dodik.

