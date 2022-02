SARAJLIJE MOGU DA ODAHNU: Pripadnici jevrejske sekte Lev Tahor iz Istočne Ilidže napuštaju BiH!

Ministar za ljudska prava i izbeglice Bosne i Hercegovine Miloš Lučić najavio je u utorak (1. februara) da će 24 pripadnika jevrejske verske grupe u opštini Istočna Ilidža napustiti BiH u subotu (5. februara), dok bi druga grupa trebala otići do 20. februara.

Direktor Službe za poslove sa strancima BiH Slobodan Ujić obavijestio je Lučića da su inspektori ove službe na terenu i da vrše proveru, te da je vlasnik otkazao zakup kuće ovoj verskoj grupi i da će napustiti područje s. Istočna Ilidža do subote, rekla je ona za agenciju Srna.

„Prema poslednjim informacijama, ova verska grupa trenutno traži novu destinaciju i prevoz. Dobio sam uveravanja da ne predstavljaju pretnju po lokalnu zajednicu i do sada nije zabeležen nijedan incident“, rekao je Lučić.

Zbog velikog broja poziva koje je dobio od građana Istočne Ilidže o boravku jevrejske verske grupe u opštini i neredima javnosti poslednjih dana, Lučić je rekao da je razgovarao sa predsednikom Jevrejske zajednice u BiH Jakobom Fincijem da bi dobii adekvatne informacije o ovoj grupi.

On je naveo da je i on lično zainteresovan za njihov boravak u BiH i da je dobio informaciju da su došli iz SAD, a da su ranije boravili u Kanadi i Gvatemali“, rekao je Lučić. On je dodao da su Finci dobio informaciju da je reč o proširenoj porodici sa većim brojem članova i da je reč o prilično zatvorenoj verskoj grupi koja praktikuje veru na poseban način.

