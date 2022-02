MILORAD DODIK: Niko neće snositi sankcije zbog neisticanja zastave BiH, kako je zapretila Bisera Turković

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da niko neće snositi sankcije zbog neisticanja zastave kako je zapretila diplomatsko-konzularnim predstavništvima ministarka inostranih poslova BiH Bisera Turković.

Dodik je novinarima u Banjaluci rekao da Turković nastavlja da zloupotrebljava položaj i Ministarstva spoljnih poslova BiH i ministra.

"Mislim da ljudi to sve više danas razumeju. Ona to smatra svojom prćijom već odavno. Jedino nadležno mesto za sprovodjenje spoljne politike je Predsedništvo BiH, a ona tamo više ne dolazi, niti može više da učestvuje kao kredibilna, niti kao izveštač", rekao je on .

Dodik je ocenio da mere koje je propisala Turković više govore "o njenoj nemoći, a ne moći".

"Ne znam šta sad ona hoće, da ambasadori nose u džepu zastavu i čim izadju iz auta da je rašire", kazao je on.

Ministarka spoljnih poslova BiH Bisera Turković propisala je odluku kojom zaposlenima u tom ministarstvu i diplomatsko-konzularnim predstavništvima nalaže upotrebu zastave, grba i himne BiH, a u protivnom slede sankcije.

Kurir.rs/Beta