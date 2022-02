DODIK: Za Republiku Srpsku ne postoji nametnuti Inckov zakon o negiranju genocida!

Dodik je rekao da će institucije RS zaštiti svakog protiv koga budu pokrenute istrage i procedure u tom smislu.

On je naveo da nije dobio poziv na saslušanje zbog kršenja ovog zakona, kao i da se neće odazvati na poziv Tužilaštva BiH ako dobije poziv.

"U RS taj zakon ne važi i ne primenjuje se. Tako je odlučila Narodna skupština i to niko ne može da poništi, pa ni Kristijan Šmit, visoki predstavnik kojeg RS ne priznaje. On je individualno lice. Ako to uradi, tužićemo ga na sve strane sveta", kazao je Dodik novinarima u Laktašima.

Prema njegovim rečima, cilj nametanja tog zakona bio je da se kroz priču o zabrani negiranja genocida "otvori široko polje za političku diskvalifikaciju Republike Srpske i srpskog naroda, u smislu da je to genocidni narod i genocidna tvorevina".

"I da se jednog dana kroz medijsku propagandu dođe do situacije da treba ukinuti Srpsku, jer ne može da postoji nešto što je genocidno", ocenio je Dodik.

Dodao je da će prihvatanje zakona o zloupotrebi pojma genocid, koji je u parlament uputila njegova stranka (SNSD) biti test daljeg učešća srpskih predstavnika u radu u zajedničkim institucijama BiH.

Dodik je još kazao da RS neće poštovati njegove odluke Visokog predstavnika Kristijana Šmita.

"Šta može da uradi? Da zabrani politički rad Miloradu Dodiku i da kaže da me isključuje iz Predsedništva? Eto, neka urade ako misle da im to rešava problem. Mislim da ne rešava, jer problem nije Milorad Dodik. Problem je njihova iluzija da mogu da podvalama urušavaju naše institucije", naveo je on.

Kurir.rs / Beta, Foto: Youtube prtscr / RTRS