REČENO-URAĐENO! MOGLI IZ BEOGRADA dobio put do sela zahvaljujući LUKI PETROVIĆU, funkcioner ispunio želju mališanu i meštanima

Luka Petrović je političar za primer! Generalni direktor elektroprivrede republike Srpske asfalirao je put do sela Bioci nadomak Trebinja što je bila želja dečaka Uroša Stanišića (14) koji od malih nogu odlazi u ovo seoce u Hercegovini da pomaže dedama Draganu i Branislavu Mijanović oko stoke i poljoprivrede.

Mali Uroš Stanišić šeta novim asfaltiranim putom foto: Kurir

Nekadašnji gradonačelnik Grada Sunca uradio je veliki deo puta, a obećao je i da će do kraja završiti još oko pet kilometara. Meštani ovog mesta su prezadovoljni i samo imaju reči hvale za visokog funkcionera.

Ipak, putu se najviše obradovao "mali Mogli":

- Mnogo sam srećan i zadovoljan. Najkritičnije deonice puta su urađene. Gospodin Luka Petrović je rekao da će put proći do sela i uradio je veliki deo, još je malo ostalo i siguran sam da će i to. Svima u selu je sad lakše i brže se stiže do Trebinja. Moje selo Bioci je najlepše selo i jednog dana ću tu da napravim etno selo i prvo ću da pozovem čika Luku da dođe - kaže Uroš. Ovaj dečak živi u srcu Vračara ali raspust provodi u ovom selu.

Ovako je izgledao put foto: Kurir

Petrović se odlično pokazao kao gradonačelnik Trebinja i zahvaljujući njemu su mnogi problemi u ovom gradu i okolnim mestima rešeni. Mada više ne obavlja ovu funkciju Petrović i dalje i te kako vodi računa o Trebinjcima i na sve načine se trudi da im olakša i omogući bolji život i uslove.

Luka Petrović bivši gradonačelnik Trebinja i sadašnji direktor Elektroprivrede republike Srpske foto: Kurir

Petrović je pre dve godine izabran za izvršnog direktora Saveza opština i grada istočne Hercegovine, koji okuplja sedam opština - Bileću, Gacko, Nevesinje, Ljubinje, Berkoviće, Istočni Mostar i Kalinovik i Grad Trebinje.

Uroš Stanišić sada lakše i brže može da dođe do svog sela da čuva stado foto: Kurir

Ekipa Kurira