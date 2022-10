ŽELJKA CVIJANOVIĆ O ODRŽANIM IZBORIMA U BIH: Oni sa strane nek prestanu da mešetare i jure neku bajkovitu državu!

Novoizabrana članica državnog Predsedništva Željka Cvijanović (SNSD) je tokom gostovanja na Euronews Srbija govorila o rezultatima Opštih izbora u BiH, kako vidi budućnost države te šta misli o političkim liderima.

Cvijanović je komentarisala političke lidere u BiH, specifično da li trenutno prolaze krizu vodstva unutar svojih političkih stranaka s posebnim osvrtom na predsednika SDA, Bakira Izetbegovića.

"Kada govorite o političkim partijama, evo definitivno se pokazuje da je partija Bakira Izetbegovića, kao jedinstvena politička organizacija, jača pojedinačno od ostalih tamo. To je definitivno, apsolutno vidljivo kada je u pitanju i SNSD, stranka kojoj ja pripadam. Pogledajte slagalicu koja se pravi u politici. Mislim da je Bakir Izetbegović to sam prokomentarisao, imao je s druge strane nekih 11 partija koje su se udružile, meni nije ni čudno da tako kažem što on nije pobedio, a njegova partija ostaje najača. Da li je to neki arogantni pristup u kojem mislite da možete sve sami, a s druge strane se svi ukrupnjavaju ili nešto drugo, ja ne znam", mišljenje je Cvijanović.

Naglasila je da je njena stranka deluje kao dio koalicije te da SNSD kreira najviše politika.

"Ne znam šta će izbori promeniti u BiH jer to ne zavisi samo od izbora nego od toga koliko ste u stanju da mobilišete političku volju i koliko su u stanju oni sa strane koji često mešetare po BiH, kao što to rade i ovde u Srbiji da razumeju šta su realnosti BiH i da ne ganjaju neku imaginaciju o nekoj bajkovitoj zemlji u kojoj smo se svi odrekli sebe i postali jedna duša, jedno telo i šta već", kazala je za Euronews Cvijanović.

Naglasila je kako je njena ljubav entitet iz kojega dolazi te da je odlazak u Predsedništvo BiH za nju nešto sasvim novo uzimajući u obzir da je do sada izvšavala isključivo funkcije u RS-u.

"Ako vidim da to radiš namerno, bezobrazno i protiv interesa Republike Srpske, i protiv onoga što pokušavam kolegijalno da kažem, onda ja imam svoj odgovor na to. Što bih ja gledala kako će oni mene tretirati, hajde da vidimo kako ću ja njih tretirati", istakla je Cvijanović referirajući se na odnos sa budućim kolegama iz Predsedništva BiH Željku Komšića (DF) i Denisa Bećirovića (SDP BiH).

