JA SAM NJEGA MAMIO NA SASTANAK: Očuh devojčice iz Bihaća se DOPISIVAO sa pedofilom i prijavio ga! Manijak slao EKSPLICITNE poruke

Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona pre dva dana je podnesena prijava uz navode o pedofiliji protiv osobe koja je pokušala preko društvenih mreža doći do devojčice.

Prema informacijama MUP USK 26. februara policija je dobila prijavu da je stariji muškarac razmenjivao poruke eksplicitnog sadržaja sa devojčicom od 11 godina.

"Nakon što budu izvršene sve provere, ukoliko budu utvrđeni elementi krivičnog dela izveštaj o mogućem počinjenju će biti podnesen nadležnom Kantonalnom tužilaštvu USK", rečeno je za N1 u MUP-u USK, piše SrpskaInfo.

Na društvenim mrežama Edin Beganović je podelio prepisku njegove pastorke sa navodnim pedofilom, što je izazvalo burne reakcije javnosti. Reč je očuhu devojčice (11) kojoj se putem mreža obratio čovek koji je navodno iz Visokog. Očuh devojčice govorio je za N1 o ovom slučaju.

Kako je kazao reč je o ćerki njegove supruge, a da se on brine o njoj kao da mu je vlastito dete. On navodi da je devojčica na TikToku dobila određene poruke te mu prijavila to.

"Ona ima TikTok gde su i ostala deca i njene kolege iz škole. Došla mi je i rekla: Evo meni neko piše poruke.’ Ja sam otvorio poruke i video da je starija osoba i da nisu prijatelji, ništa, već je on redom slao poruke devojčicama. Onda sam ja preuzeo telefon i od prvog odgovora sam krenuo da pišem s njim da vidim šta želi ta osoba. Kad sam video šta želi ja sam otišao sa devojčicom i njenom majkom u policijsku stanicu Bihać i prijavio te su oni napravili službenu zabilješku, a on je i u tom momentu dok smo bili u policijskoj stanici pisao na taj profil", rekao je Beganović.

Takođe, Beganović je, kako je naveo, želeo da osobu koja piše devojčici namami da dođe u Bihać.

"Ja sam njega mamio da dođe u Bihać i u ime deteta sam pisao da roditelji navodno odlaze tri dana u Sloveniju. Želeo sam da ga navučem, pretresem i predam organima gonjena", istakao je Beganović.

Kako je rekao Beganović, ta osoba je nastavila pisati te je odlučio prepisku objaviti na društvenim mrežama da bi, kako navodi, javnost upozorio šta sve nas okružuje. Potom se ta osoba javila Beganoviću.

"On se meni javio i pisao: Izvini molim te, nisam ništa tako hteo. Rekao sam mu da sam ja pisao i govorio da sam osmi razred i da nije shvatio da dete od 11 godina može biti osmi razred. Onda mi je rekao da ima svoje neke ljude koji će me naći pa sam mu ja dao svoj broj telefona i tražio njegovu adresu da sa svojim ljudima dođem, a on me na kraju blokirao", naveo je Beganović.

Osim ovog slučaja Beganović je, tvrdi, imao još jedan susret sa navodim pedofilom kojeg je na kraju pretukao, dobio novčanu kaznu i sada čeka sudski postupak.

Ističe na kraju da ukoliko MUP i nadležno Tužilaštvo u USK ne utvrde odgovornost osobe koje se pokušala dopisivati s njegovom pastorkom on će ići u u Federalnu upravu policije i obratiti se svim relevantnim organizacijama.

