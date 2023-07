DIJANA PRVI ŠAMAR OD PRVOG MUŽA DOBILA PRED SVADBU! Drugi je prevario dok se borila za život: Sad joj se život promenio iz korena

Dijana Popović iz Doboja prvog supruga upoznala još kao srednjoškolka. Dan pred venčanje pao je prvi šamar, a onda i vređanja i proganjanja. Taman kad je mislila da se spasila nasilnika i upoznala čoveka svog života, Dijana je obolela od leukemije.

Dok se borila za život, njen muž našao je drugu ženu, a Dijana je ostala bolesna, sama i sa dvoje dece. Danas je ova hrabra žena izgradila kuću, položila vozački ispit, kupila sebi auto i uživa sa svojim dečacima.

foto: Youtube/tvzivaistina

Dijana Popović danas ima sve, posao, dom i divnu decu. Iako muža nema, treći put se, kaže, nikada ne bi udavala.

Svog prvog supruga upoznala je kao učenica treće godine srednje škole. Maturu je dočekala trudna sa prvim sinom Branislavom, a sve do venčanja ništa nije slutilo da će biti žrtva nasilja.

- Dan pre venčanja, šest meseci sam bila trudna od svog supruga sam dobila šamar. Do tada smo se super slagali. Povod za šamar bio je alkohol i ljubomora. Sada kažu da je pio, ali u mom prisustvu nije. Venčanje se desilo uprkos svemu - kaže Dijana.

Nakon prvog šamara, maltretiranje se nastavilo. Prvi suprug ju je vređao, a nakon rastanka i proganjao.

- Tokom trudnoće rekao je da ću ja roditi invalida, a dete je hvala Bogu živo i zdravo. Omalovažavao me je, nisam smela ni između svog oca i strica sesti. Otišao je u Nemačku, bez para me je ostavio. Bila mi je svekrva tu, pomagala mi je... Kada smo se rastali, pratio me. Počela sam raditi, ali nisam smela otići na posao. Otac je morao da ide sa mnom. Obraćala sam se policiji, ali su mi tražili dokaze - kaže Dijana.

foto: Youtube/tvzivaistina

Kako bi nasilniku stala na put, rešila je da mu pripreti.

- Stala sam ispred njega, portiri su me čuvali, rekla sam mu da ako se još jednom to ponovi ili ću ubiti sebe ili njega. Više puta je završio na psihijatriji zbog alkohola, pa i u zatvoru - kaže Dijana.

Malo potom, uplovila je i u drugi brak. Međutim, ni ta ljubav nije se završila srećno.

- Desio se spontano. Bio je to brak za poželeti. Zajedno smo krivi, obolela sam od leukemije. Rodila sam dete i kada je sin napunio sedam meseci razbolela sam od leukemije i završila u bolnici. Samo malo posle muž je našao drugu. Volela bih da nije tako bilo, jer nije ni galamio na mene, nije me ni tukao... Moja bolest se nije odvijala kako treba, dobila sam i sepsu, imala operaciju glave, bila u komi, dobila i pogrešnu terapiju Malo šanse su mi davali da preživim. 20 odsto i to su i znali da spuštaju. . Ali dao mi je bog drugu šansu da odgajim decu - ispričala je Dijana.

Kako kaže, danas se oseća dobro. Uz pomoć lokalnog sveštenika i Kola sprskih sestara Dijana Popović i njena dvojica sinova dobili su krov nad glavom.

- Danas se osečam dobro, sve je iza mene, kuću sam napravila uz pomoć sveštenika i Kola srpskih sestara, položila vozačku, auto kupila, ali da se udajem neću. Nemam snage više da bilo kome verujem - rekla je Dijana za "TV Živa istina".

Ova hrabra žena danas živi od svoje plate, a tu su i roditelji da joj pomognu kad zatreba.

(Kurir.rs/blic)