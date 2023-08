"REPUBLIKA SRPSKA JE NAŠA NAJVEĆA POBEDA U POSLEDNJIH 100 GODINA" Obradović o duplim standardima Zapada: Srbija je GARANT MIRA

Tabla dobrodošlice u Istočno Sarajevo na kojoj piše "Dobro došli u Istočno Sarajevo, grad 157.000 Srba koji su morali da napuste Sarajevo", u opštini Istočna Ilidža išarana je juče uvredljivim sadržajem upućenim Srbima.

foto: Kurir tv

Na tabli postavljenoj u Ravnogorskoj ulici napisano je i "Srbe na vrbe", "Marš iz Bosne" kao i "Alahu ekber". Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić kaže da ovo nije prvi put da su table dobrodošlice predmet iživljavanja, kako onih koji se bave politikom i predstavljaju Sarajevo, tako i običnog naroda zavedenog mržnjom prema Srbima. Šta je pozadina poslednjih uvredljivih poruka upućenih Srbima i imali li razloga za zabrinutost, govorio je za gledaoce Kurir televizije Boško Obradović, lider pokreta "Dveri".

foto: Kurir tv

Obradović je govoreći iz istorijskog ugla odnosa na Balkanu, istakao da je interpretacija prošlosti različita i neslaganje neminovno.

- Postoje stvari oko kojih bismo mogli da sarađujemo i nekog mirovnog perioda u kojem bismo mogli da "procvetamo". Spoljne sile utiču na to ponovno paljenje bureta baruta. Kristijan Šmit dosta pospešuje lošu situaciju u BiH - započeo je izlaganje Obradović.

Na pitanje voditeljke Anastasije Čanović, da li je moguće razmišljati o budućnosti ako se ti odnosi ne usaglase, Obradović je podsetio na činjenicu da su Srbi zaista proterani iz Sarajeva.

- Oni su proterani iz tog grada i odneli su sa sobom grobove svojih predaka. Ova tabla podseća ne to da nije sve tako kako oni prikazuju. Kada iznesete jednu takvu istinu, kako smo mi (Srbi) loši momci kada smo mi morali da odemo iz Sarajeva? Kada dođemo do Srba i naših prava prosto ne može da se dođe do rešenja, i mi onda moramo da se branimo - smatra Obradović.

Zamislite da je obrnuto, oslikao je Obradović, pa upitao:

- Šta mislite koliko bi osuda bilo i koliko bi vanrednih saopštenja bilo, gde bi svi osudili divljački čin Srba. Čujete li glasove osuda sada?

To je kao slika međunarodne pravde u Haškom tribunalu, nastavio je Obradović.

- Kada se saberu sve kazne osuđenih Srba u Hagu imate veoma mali broj presuda osuđenih i čak puštenih osvedočenih zločinaca Haradinaja, Gotovine, Nasera Orića... Kakva je to međunarodna pravda? - upitao je Obradović i istakao da pod time misli samo na Zapad:

- Nije više Zapad jedini svetski policajac i to je nešto što radi za nas. Imamo prijatelje među drugim državama i mislim da sada samo treba da izdržimo. Ta dominacija se završava i na novoj geoplitičkoj karti sveta imaćemo mnogo više prostora - rekao je Obradović.

foto: ATVBL

On se osvrnuo na uticaj visokog predstavnika Kristijana Šmita u BiH.

- Velike svetske sile vide da je on problem. Kristijan Šmit je doneo mnogo štetnih odluka protiv Republike Srpske. Sada se Republika Srpska optužuje da je remetilac mira, a ona se pre svega brani. I tu mislim da imamo problem u Srbiji jer se predsednik Republike viđa sa Šmitom. I mi treba da pođemo putem Republike Srpske, Rusije i Kine i da ga ne priznajemo kao visokog predstavnika u BiH, jer on ruši Dejtonski sporazum... - kazao je Obradović.

Prokomentarisao je opužnice tužilaštva BiH protiv Milorada Dodika i direktora Službenog glasnika Miloša Lukića zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita.

- Najviše nadležne institucije su one koje ne poštuju Republiku Srpsku. Kada oni odlučuju bez nje to više nije sud koji Republika Srpska može da poštuje. U ovom slučaju Šmit i zvanično Sarajevo ugrožavaju Republiku Srpsku, kao što su kršili Ustav BiH, Dejtonski sporazum... Kada se ona pobuni vi je proglasite za krivca, a ona brani sebe i svoja prava koja joj je dao Dejton - rekao je Obradović.

foto: RTRS

On je istakao da Republika Srpska nije problem, već su svi problemi veštački prouzrokovani.

- Neko ima cilj da ugasi Republiku Srpsku i njeno konstruisanje u BiH. Neko nije zadovoljan Dejtonskim sporazumom, i neko bi da nestanu kao što su nestali iz Sarajeva. Kao što ih nema u Sarajevu, tj. daleko manje nego pre građanskog rata - rekao je Obradović.

06:37 REPUBLIKA SRPSKA JE NAJVEĆA NACIONALNA POBEDA SRBA U POSLEDNJIH 100 GODINA

Kako je Milorad Dodik najavio otcepljenje, Obradović tu odluku smatra validnom nakon konstantnog negiranja te države od strane BiH.

- Ja smatram da je to jedan od načina da se srpski narod opredeli da ne želi da živi u takvoj državi - rekao je uporedivši njihovu situaciju sa problemom na KiM.

- Stalno imamo duple standarde Zapada. Ovde dozvoljavate Albancima nekakvo pravo na otcepljenje i separatizam i pravljenje druge albanske države na Balkanu (oni imaju svoju državu Albaniju) a kada se pomenu prava Srba u BiH, garantovana međunarodnim Dejtonskim sporazumom, gde Srbi imaju entitet, vi to dovodite u pitanje. Ako to ne može da funkcioniše neka se razdruži Republika Srpska mirnim putem. Zašto bismo živeli u zajednici koja ne funkcioniše - rekao je Obradović i dodao:

- Ako mislite da uništite Republiku Srpsku, da proterate Srbe kao što ste to uradili iz Sarajeva, nemojte misliti da se neće suprotstaviti. Mi smo trostruko stradali od Prvog svetksog rata do sada, zato je važna Republika Srpska. Ona je naša najveća nacionalna pobeda u poslednjih sto godina. Srbija je garant Dejtonskog sporazuma i garant brige o Republici Srpskoj! Ona je važna istorijska tekovina sa one strane Drine. Čak 30.000 života je ugrađeno u tu državu i moramo brinuti o njoj podjednako kao i o Kosovu i Metohiji - smatra Obradović.

Kurir.rs

06:43 ODLUKA SUTKINJE U BIH JE MOŽDA ZAKONITA, ALI JE SVAKAKO POGREŠNA