ONA ŽELI DA USVOJI ĆERKICU SVIREPO UBIJENE NIZAME! Komšija progovorio o teškoj sudbini bebe! Dete u danu ostalo siroče

Porodica ubijene Nizame Hećimović, koju je monstrum Nermin Sulejmanović svirepo ubio pred njihovom devetomesečnom ćerkom, još ne može da se oporavi od šoka i bola.

Komšije ih, od kada se dogodio stravičan zločin retko viđaju, a sve ih je duboko potreslo ono što se dogodilo pre više od dve nedelje.

- Poznajem Nizaminu porodicu, sa njenim roditeljima znam se od detinjstva. Njene majka i baka, od kad se sve desilo, gotovo da ne izlaze iz kuće. Ni sa kim ne razgovaraju - kaže komšija Nizamine porodice.

Za Nizamu Hećimović imaju samo reči hvale, a sećaju je se, kao i mnogi meštani Gradačca i okolnih sela, po izuzetnoj lepoti.

- Nizama je bila dobra žena, mrava ne bi zgazila. Mnogo je bila lepa. Prema svima je bila prijatna. Svi smo bili u šoku kada smo čuli šta se desilo. Dve nedelje je prošlo, a niko ne može da dođe sebi. Skrivala se kod tetke, a on ju je izvukao iz kuće i ubio... Užasno je to što je tako dobra i neiskvarena žena našla takvog čoveka - dodaje.

Svima je teško i zbog Nizamine ćerke, koja je na tako užasan način ostala bez oba roditelja.

- Nizama ju je mnogo volela, svi se sećamo koliko su bili srećni kad se rodila. Žalosno je što će dete odrastati bez roditelja. Čuli smo da će tetka iz Srebrenika da je usvoji. Žalost za takvu porodicu - kaže komšija.

foto: Printscreen/Facebook

Gradačac je, kaže, mirno mesto, svi se znaju. Ne pamte da se ikada dogodilo išta slično.

- Sve nas je to mnogo uznemirilo. Ne možemo da dođemo sebi. Svi su znali da je on problematičan, ali ovo niko nije očekivao. On je išao redom i obračunavao se sa svima sa kojima je imao problem. Tačno je znao u koga će da puca - dodaje komšija.

Još užasnije je, kaže on, što su njeno mučenje i ubistvo svi videli uživo.

- Nadam se da to dete jednog dana neće videti te snimke, mnogi ih ovde imaju - rekao je on.

Da podsetimo, 11. avgusta je Gradačac potresao zločin koji se ne pamti. Nermin Sulejmanović života je lišio nevenčanu suprugu Nizamu Hećimović i Denisa i Džengiza Ondura, sina i oca koje je poznavao od ranije, i ranio tri osobe.

Nakon što je ubio partnerku, Nermin je otišao u grad gde je ispred jednog kafića upucao je Denisa Ondera, koji je bio u svom automobilu. Odatle je otišao do kuće Denisovog oca Džengiza, pucao mu u glavu i teško ranio njegovu suprugu Harisu Onder.

Nakon toga Nermin odlazi na jednu napuštenu farmu gde je, kada ga je policija opkolila, izvršio samoubistvo.

Njegovo telo se i dalje nalazi u hladnjači u Tuzli i niko ne želi da ga preuzme i sahrani.

(Kurir.rs)