USIJALO SE U BIH! Preti još veća destabilizacija: Šmit ne odustaje od dolaska u Banjaluku, a Dodik od njegovog hapšenja!

Napeta politička situacija u Bosni i Hercegovini u narednim danima bi mogla da preraste u još kritičniju, s obzirom na to da, s jedne strane, visoki predstavnik Kristijan Šmit ne odustaje od dolaska u Banjaluku, a s druge, predsednik Republike Srpske Milorad Dodik ostaje pri nameri da ga u tom slučaju deportuje iz RS. Srpska neće odustati od insistiranja na Dejtonskom sporazumu i statusu visokog predstavnika koji proizilazi iz mehanizma UN, te će rizik od destabilizacije biti na delu međunarodne zajednice koja podržava Šmita, ocenjuju sagovornici Kurira.

Neugodni trenuci

Šmit je najavio da će ove nedelje otputovati u RS i poručio Dodiku da se "spremi na neke neugodne trenutke".

- Tamo zapravo imam termine u narednih nekoliko dana i nedelja, posebno u Banjaluci, ali i u drugim gradovima. Toga se držim i preporučujem gospodinu Dodiku da više ne tera svoje sebične ludosti. Zaštićen sam Bečkom diplomatskom konvencijom i samim tim uživam imunitet. I pored toga, Dodik ne bi imao nadležnost da me uhapsi ili naredi hapšenje, jer nema ovlašćenja da daje naređenja policiji - izjavio je Šmit.

Zvaničnici RS smatraju da je reč o još jednoj provokaciji nelegitimnog visokog predstavnika. Premijer RS Radovan Višković upozorio je da je ovo čist pokušaj provociranja naroda, jer Šmit želi njegovu reakciju u cilju izazivanja destabilizacije u BiH.

- Verovatno mu je cilj da izazove datu reakciju u svakom momentu i da neko poput NATO interveniše ili ne znam ni ja. Mi moramo tu biti oprezni, moramo hladne glave da se branimo - kaže Višković.

Rizik

Predsednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić poručio je da su institucije RS stalna meta postupaka i oštre retorike koju Šmit koristi kao oružje. On kaže da je to već postao Šmitov postulat.

- RS je pokazala političku superiornost, jer ćemo naterati sve da analiziraju njegovo imenovanje i da svi budu upoznati s tim da on nije legalan. A on će svojim pokušajima da izvede jednu vrstu nasilja dovesti do toga da ga policija neće izbacivati, već će ga braniti od naroda - izjavio je Stevandić.

Bivši diplomata Zoran Milivojević ocenjuje za Kurir da u RS neće menjati stav o Šmitovom statusa i upozorava da je to rizik za dalju destabilizaciju situacije u BiH.

- Velika je odgovornost na Šmitu i delu međunarodne zajednice koja ga podržava, jer pokušavaju da rešenja koja ne odgovaraju izvornom Dejtonu nametnu silom, mimo UN. Treba ipak naći političko rešenje i za Šmita i uopšte za visokog predstavnika kroz mehanizam UN. U suprotnom, sigurno se ide u dalje nestabilnosti i produbljivanje pitanja funkcionisanja BiH kao države. Iskreno se nadam da će se naći neko rešenje pre odlaska Šmita u RS i eventualnog hapšenja. Bez obzira na to da li će ići ili neće, da li će ga hapsiti ili neće, RS neće odustati od svog stava. O tome postoji konsenzus srpskog naroda i potrebno je poštovati izvorni Dejtonski sporazum i pravila koja on predviđa, uključujući i status visokog predstavnika - smatra naš sagovornik.

Nenad Kecmanović Šmit će morati u RS kroz šumu foto: YT Screenshot Komentarišući aktuelna dešavanja u BiH, profesor Nenad Kecmanović smatra da je Šmit kao lažni visoki predstavnik svojim najnovijim pretnjama dogurao do zida, jer je već potrošio sve raspoložive metode pritiska na Srpsku. - Šmit bi mogao da zaobiđe policijske patrole na magistralnim putevima i da uđe u Srpsku na nekom šumovitom delu međuentitetske granice, ali bi tek onda ispao ne samo ponižen nego i smešan. Za Šmita postoji i mogućnost da se uz pomoć "opozicionih jataka" probije u dubinu teritorije Srpske, ali postavlja se pitanje šta bi tamo radio - izjavio je Kecmanović, prenosi RTRS.

