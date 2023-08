"BANJA LUKA ODGOVARA SARAJEVU NA KRAĐU IDENTITETA TVRTKU I KOTROMANIĆU!" Gradonačelnik BL otkrio: Preimenovaće ulicu u njegovo ime

Spomenik kralju Stefanu Tvrtku Prvom Kotromaniću, koji je nedavno podignut u Sarajevu, izazvao je kontroverzu i različite reakcije u javnosti.

Naime, 29. avgusta pre 834 godine napisana je Povelja Kulina bana, najstariji sačuvani diplomatski dokument pisan na narodnom srpskom jeziku iz Bosne. Upravo na godišnjicu Povelje, u Sarajevu, preko puta zgrade Predsedništva BiH, u toku noći osvanuo je i spomenik kralju Stefanu Tvrtku Prvom Kotromaniću.

Stefan Tvrtko I Kotromanić bio je najpre ban, a zatim i kralj srednjovekovne Bosne. U istorijskim spisima I na freskama predstavljan je sa krstom u ruci ili Crkvom Svetog Spasa iz Mileševe. Detalji poput krsta ili vladarske titule Nemanjića, izostavljeni su na spomeniku u Sarajevu. Slučajno ili ne – pitaju se mnogi.

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banje Luke, uključio se u jutarnji program Kurir televizije gde je prokomentarisao spomenik Kotromaniću u centru Sarajeva.

- Graditi spomenik je jedan dug posao i proces. Sarajevo to priprema isto jedan period, mi ne znamo koji je to. Ali ceo deo Federacije BiH u nekoliko svojih gradova postavlja Tvrtka Kotromanića ispisanog na latiničnom pismu što je suprotno od onog kako su naši srpski vladari pisali. Sa druge strane nazivaju ga bosanski, što prelazi u bošnjački i stvarajući jedan identitet koji apsolutno u to vreme nije postojao - rekao je Stanivuković.

- Kada sam na jednom događaju u Banja Luci gde je bilo 300 ljudi rekao da će Banja Luka dobiti Kulina bana sa njegovom Poveljom. Povelja počinje "u ime oca i sina" ćiriličnim pismom tako da je dovoljno samo to reći. Kada sam to rekao srpskom narodu u Banja Luci oni su upitali: "Zašto baš njemu?". Neki ljudi koji se ne bave istorijom i činjenicama, možda gledaju istoriju kroz spomenike i članke, prisvajaju nešto što im se nameće. Ovo je jednostavno krađa identiteta - istakao je Stanivuković i dodao:

- Zato je Banja Luka odlučila da u ulici koja se zove Gajeva preimenovati u ulicu Kotromanića. Koja počinje sa Kulinom banom njegovom Poveljom. Taj trg, plato i pešačka zona završiće trgom Tvrtku Prvim Kotromanićem na konju, krstu i svemu onome što su simboli njega i njegove vladavine. Mi ne branimo nikom da se oseća kako se oseća, ali imamo svu slobodu da ne damo naše vladare, naš identitet i našu istoriju.

