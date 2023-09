SAHRANILA SAM SINA ZBOG GREŠKE LEKARA! Aleksandrova majka besna: Smrt sina hoće da predstave kao glavobolju sa nesrećnim ishodom

Desetogodišnji Aleksandar Kovač iz Bijeljine preminuo je iznenada 28. avgust. Bio je zdrav dečak koji je 25. avgusta osetio jaku glavobolju, zbog čega je 26. avgusta hospitalizovan u Dečijem odeljenju JZU Bolnica „Sveti Vračevi“ u Bijeljini. Tada su lekari sumnjali na sunčanicu i glavobolju. Roditelji dečaka Danijela Ognjenović-Kovač i njen suprug Dario ogorčeni su jer smatraju da su svog sina sahranili zbog nemara lekara.

„Došao je u bolnicu na nogama, a poslednjeg dana nikoga nije prepoznao, postao je i agresivan, stiskao zubima i udarao se po nogama od bolova“, kazala je Danijela za „Avaz“.

Danijela je razočarana izjavama pojedinih lekara ove bolnice na današnjoj konferenciji za štampu povodom smrti njenog sina. Ona je izrekla niz zamerki na izjavu načelnica Odeljenja pedijatrije dr Ivke Džuveleković.

- Veoma sam dodatno potresena nakon izjave načelnice pedijatrije dr. Ivke Džuveleković koja šturo i nepotpuno iznosi činjenice. Pre svega nije istina da dete nije imalo temperaturu pre ponedeljka, a što dokazuje činjenica da su u nedelju detetu stavljani čepići za smanjenje temperature, a to potvrđuje i činjenica da je medicinska sestra koja je obavljala taj posao zamolila mog supruga i majku da izađu iz sobe - priča Danijela.

Ona dodaje da su još neke činjenice izostavljene.

- Dr Ivka u izjavi pominje da se 30 odsto školaraca žali na glavobolju i da ne može svima uraditi CT/snimanje glave, i tu nastavlja da šturo i nepotpuno iznosi činjenice. Da li su tih 30 odsto školaraca hospitalizovani? Da li su oni izjavili da im se okreće mozak pri pregledu neurologa, a ne da imaju običnu glavobolju? Da li su svi oni povraćali u mlazovima i povraćali više nego što pojedu i popiju.. još jedna od činjeniica koja uopšte nije pomenuta od strane doktora. Da li su svi oni imali temperaturu? Da li su svi imali problem da gledaju u svetlost i gledali poluotvorenih očiju? - kaže ova majka koja je mnoge druge detalje ispričala ranije za naš portal.

- Dr Ivka je takođe usmeno porodici u ponedeljak rekla kako ne mogu da snime CT jer nemaju aparat ili isti ne radi, a ovde ga i sama pominje da postoji, ali ga nisu snimili jer ga nisu shvatili ozbiljno poredeći njegovo stanje sa običnom glavoboljom školaraca. U nedelju se moj sin već žalio na pogoršanje stanja i bola u glavi i vratu. Takođe, pogoršanje stanja se desilo u ponedeljak oko 12 sati kada je trebao da se na pregled kod ORL popne na sledeći sprat, a ne oko 14:30 kako je rekla dr Ivka - nastavlja priču majka.

Ona demantuje da su lekari sami poslali njeno dete u Banja Luku, već su to uradili na insistiranje porodice.

- Takođe, doktori nisu smatrali da je potrebno da bude prebačen u UKC Banja Luka, već je nakon burne reakcije mog supruga i porodice koji su došli u posetu u 14 sati odlučeno da ipak to urade. Ne bi ni bio prebačen da mi nismo zahtevali. Nije nam jasno i kakvo je to stanje stabilno sa poremećajem svesti? Dete nije nikako reagovalo kao ranije, to se videlo i po pogledu, sporom odgovaranju i takvo stanje nije nikako stabilno... - kaže Danijela.

- Ovde vidimo da dr. Ivka želi da ovaj slučaj predstavi kao običnu glavobolju koja je imala nesrećni ishod, a činjenice su drugačije i bilo je mnogo drugih simptoma koje ne pominju ili žele da sakriju - kaže ona.

Majka dečaka naglašava da u prvom obraćanju nisu želeli da pominju načelnike odeljenja, direktore bolnica i ostale nadređene osobe u ovom slučaju.

- Ali možemo videti da su oni duboko uvezani i itekako odgovorni, jer nisu preduzeli ništa u ovom slučaju, zajedno sa odgovornom doktorkom, već pomenutom Brankom Gavrić, žele da sakriju činjenicu da su zanemarili pacijenta i njegovo stanje i simptome, sve pripisujući običnoj glavobolji i "sunčanici". Ovde ima još mnogo činjenica koje niti su navedene u otpusnom pismu, namerno ili ne, kao što su nalazi krvi i urina koji su rađeni u ponedeljak, niti se pominju od strane doktora na pres konferenciji - rekla je Danijela i dodala da im je pomenuta doktorka danas kada su bili u bolnici rekla da su uradili punktiranje kičme dečaku, da bio on podlegao.

Pokrenut disciplinski postupak protiv doktora Komisija za unutrašnji nadzor Bolnice "Sveti Vračevi" iz Bijeljineutvrdila je da je bilo proceduralnih grešaka od strane primarijus doktorke Branke Gavrić i doktora Bojana Gajić koje se mogu utvrditi od strane lica za spoljni nadzor ili u postupku utvrđivanja disciplinske odgovornosti saoopšteno je da današnjoj konferenciji za medije u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Direktor Bolnice Zlatko Maksimović rekao je novinarima da je jutros, nakon pročitanog izveštaja Komisije, doneo rešenje o pokretanju disciplinskog postupka protiv dr Branke Gavrić i dr Bojana Gajića, piše InfoBijeljina.

Evo šta je rekla načelnica

Inače, načelnica Džuveleković izjavila je nakon izjavljenog saučešća porodici da „neke stvari nemaju odgovor i da je ova jedna od tih“. Ona je ispričala da je dečak primljen sa glavoboljom i povraćanjem, simptomima koji su počeli prethodnog dana, te da je sat vremena pre hospitalizacije pregledan od strane neurologa i da je nalaz bio uredan.

- Nakon tog pregleda upućen je pedijatru, dežurna doktorka ga je pregledala i predložila hospitalizaciju. Tokom dva dana rađene su laboratorijske analize i pregledi u skladu sa kliničkom slikom, a dečak sve vreme nije imao temperaturu. Opšte stanje je bilo stabilno, neurološki status uredan. Povišenu temperaturu je dobio pred odlazak u UKC Banjaluka, ali je ona bila blaga i iznosila je 37,2. Stanje deteta je u našoj bolnici pratilo ukupno šest pedijatara, pregledala su ga dva neurologa, ORL specijalista, oftalmolog - ispričala je Džuvelekovićeva a demantovala dečakova majka.

Doktorka je rekla i da su, u ponedeljak, 28. avgusta, roditelji su posetili dečaka između 14.00 i 15.00 časova, a oko 14.30 detetu se stanje pogoršalo i u jednom trenutku nije moglo da prepozna roditelje.

- Tada je odlučeno da dečak bude prevezen u UKC Banjaluka, našu nadležnu ustanovu. Transport je počeo u 15 časova i 39 minuta, a tokom prevoza dečak je ispoljio epileptički napad i krizu svesti. Kasnije je bio stabilan, ali sa poremećajem svesti. U Banjaluku je stigao oko 18.00 časova i tamo su dežurni doktori pokušali da ga stabilizuju, intubirali ga, uradili analize, ali nažalost u 19.30 časova je proglašen fatalni ishod – rekla je ona i dodala da je ranije tog dana urađen pregled očnog dna kod dečaka, kako bi bilo utvrđeno da li postoji „staza papile“ očnog nerva, ali da je sve bilo uredno.

- Naravno da se razmišljalo o daljoj dijagnostici, ali shvatite da se u ovom trenutku 30 odsto školaraca žali na bol u glavi. Tragedija je ogromna i još jednom upućujem porodici saučešće – navela je Džuvelekovićeva.

