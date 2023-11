RAT SA SEVERA EVROPE STIGAO I NA BALKAN: Možete pobeći, ali će vas naći i likvidirati! NOVI DETALJI UBISTVA U SARAJEVU

Švedska je poslednjih nedelja uzdrmana serijom brutalnih napada, ali po svemu sudeći rat bandi se preselio u inostranstvo, navodi švedski kriminolog i ekspert za sukobe bandi Gunar Apelgren.

Apalgren naglašava da je sukob unutar mreže Fokstrot uzdrmao Švedsku eksplozijama i ubistvima u Stokholmu, Upsali i drugim gradovima. Obračuni su trajala sedmicama, a nekada ih je bilo i nekoliko dnevno.

Poslednjih dana, međutim, stanje u Švedskoj se smirilo, a Apelgren smatra da su dva razloga za to.

- Prvi razlog je to što smo pohapsili veliki broj ljudi i to znači da protivnici koji žele da ih napadnu ili im se osvete ne mogu da dođu do njih. Drugi razlog je što su švedski kriminalci otišli u inostranstvo. Ubistvo u BiH to dokazuje. Dakle, možete pobeći, ali će vas naći i likvidirati. Imali smo slične slučajeve u Španiji, Danskoj, Turskoj... Uglavnom su pripadnici Fokstrota umešani u incidente - rekao je Apalgren za Aftonbladet.

foto: Printscreen

Apalgren navodi da je pored napada i ubistava nekoliko švedskih kriminalaca uhapšeno u inostranstvu. Švedski kriminalci su hapšeni u Tunisu, Srbiji i Španiji. Apalgren je rekao da švedska policija ima izuzetno dobru saradnju sa policajama svih ovih zemalja.

- Kako bude vreme odmicalo, mislim da će te zemlje raditi efikasnije na proterivanju švedskih kriminalaca, nikome ne treba takav problem - naveo je Apalgren.

Haris Osterdal, podsetimo, ubijen je u utorak u sarajevskom naselju Stup, a policija je uhapsila trojicu osumnjičenih. Za dvojicu je potvrđeno da imaju švedske pasoše.

Avaz saznaje da je švedski Interpol obavestio policijske agencije BiH o raspisivanju međunarodne crvene poternice za jednom osobom koja se dovodi u vezu sa ubistvom Harisa Osterdala u sarajevskom naselju Stup.

(Kurir.rs/Avaz)