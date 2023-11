SVI HOĆE DA VIDE ČOVEKA KOJI JE KUPIO KUĆU 7-ČLANOJ PORODICI KIČIN KOJA ŽIVI U 20 KVADRATA Otac familije PREPLAKAO kod notara

"Video sam ja da je momak pošten, sve vreme dok smo sedeli kod notara, on je plakao u neverici... Ja ga pitam što plačeš, kaže on ja ne mogu da verujem da ću imati kuću... Ja mu kažem pa evo to je rešeno, evo čovek je tu koji prodaje kuću, koji če potpisati, evo pare su na stolu, nema razloga da sad... Džaba, kaže on, ja ne mogu da verujem" opisuje čovek koji je iz svog džepa dao pare i kupio kuću sedmočlanoj porodici Kičin, čiji je najmlađi član inače bebica, a koja živi u sobi od dvadeset kvadrata.

1 / 5 Foto: Youtube Printscreen/Srećko Stipović

Reč je o srećnom kraju priče koju je kamerom zabeležio Srećko Stipović a koju je gledao čitav region. I sam autor ostao je u neverici zbog odziva dobrih i humanih ljudi koji su pritekli u pomoć, ne samo novcem nego i svojim umećem i zanatom, da se ova porodica što pre zbrine i dobije svoj krov nad glavom.

Iako kupac kuće nije hteo da se za njega čuje i zna ni ko je ni šta je, mesna zajednica i mediji koji su započeli ovu humanitarnu priču ubedili su ga da treba da se zna.

Najhumaniji među njima upravo je bio Muhamed Mušija iz Kaknja koji je kupio kuću porodici iz Donjega Vakufa za 3.900 bosanskih maraka (KM) što je u evrima ni cele 2.000.

A veli da se nimalo nije dvoumio nego je jednostavno odlučio da im je kupi. Nije prošlo mnogo a povukao je nogu pa su tako počeli da se javljaju i donatori za stolariju, krov, struju, vodu...

Ni predsednik MZ Vrbas nije očekivao ovakav odziv. - Svi smo ostali iznenađeni i zatečeni solidarnošću običnih ljudi", izjavio je Vahidin. Kuća se već čisti i priprema za obnovu a moguće je da do kraja ove godine bude i useljena.

Brat kupca kuće porodici Kičin, koji živi i radi u Nemačkoj, objavio je da će lično pokloniti svu stolariju koja treba da se ugradi u kuću.

Kurir.rs/Youtube