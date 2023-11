GODINU DANA MU PREMLAĆUJU DETE U ŠKOLI! Potresan apel jednog oca iz Tešnja: "Vratio se sa povredama glave, ima problema sa SRCEM"

Salih Talo, otac učenika koji pohađa OŠ "Rešad Kadić" kod Tešnja u BiH, tvrdi da je njegovo dete godinu dana izloženo vršnjačkom nasilju.

On tvrdi da je sve eskaliralo u sredu, 22. novembra. kada se dete vratilo iz škole sa povredama glave i polomljenim naočarima nakon što je pretrpelo nasilje od starijeg učenika.

- On već godinu dana doživljava nasilje od strane jednog učenika petog razreda. Moj sin ide u četvrti razred. Prošle godine sam to pokušao da rešim sa ocem deteta koji maltretira moje dete, ali bezuspešno. Sa njim se nije moglo pričati. Išao sam kod pedagoga i direktora škole, oni su me saslušali i rekli su da učeniku koji mi maltretira dete ne mogu smanjiti ocenu iz vladanja, niti ga izbaciti iz škole - tvrdi Talo.

On dodaje i da je tražio da njegovog sina puste barem 15 minuta ranije iz škole, ali ni to nisu omogućili.

- Rekli su mi da ne mogu ništa, jer se nasilje dešava van dvorišta škole. Moje dete je slabo i bolesno, ima problema sa srcem i astmu. U sredu je došao kući blatnjav, polomljenih naočara, sa lakšim telesnim povredama. Bilo je modrica. Prvo sam nazvao pedagoga, ona me je saslušala i rekla da ne odgovaraju za dete van kruga škole. Ovo se desilo u dvorištu škole. Uputili su me u hitnu pomoć i policiju koja je napravila zapisnik - rekao je Talo.

Dodaje da će zapisnik dobiti u utorak, i da je policija sa njihove strane rešila stvari.

- Zvao sam i ministarstvo obrazovanja i poslao sam im pismo, slao sam i pre, ali nije bilo pomaka. Prijavio sam i Centru za socijalni rad, ali me od srede niko nije nazvao. Bio sam i kod načelnika, na mnoga vrata sam zakucao. Gurkanja u školi ima, ali dete stalno tuku. Prošle godine ga je istuklo njih 15. Ja sam pozvao roditelje te dece, odazvali su se i rešili smo to, sem roditelja dječaka koji ga je istukao u sredu. Sin mi je psihički slab. Ne sme u školu, ne sme u prodavnicu. Čak je i pao na času. Učiteljica je radila sve što je mogla, ali ona se tu najmanje pita - kaže Talo.

On je pozvao bosanskohercegovačke medije na konferenciju za medije ispred škole.

