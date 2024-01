ZLOTVORI KRVNIČKI PRETUKLI STARICU ZBOG 20 MARAKA! Hasiju tukla dvojica siledžija, od trauma ne sme u kuću!

Nezapamćena drama odigrala se tokom novogodišnje noći, u naselju Varda u Kaknju.

Staricu Hasiju Čeliković (81), koja je bila sama u kući, napala su dvojica mlađih muškaraca. Pretukli su je, s ušiju joj otrgli dve naušnice, skinuli prsten s ruke, ogrlicu s vrata i ukrali 20 maraka, prenosi prenosi Dnevni avaz.

"Do 12.30 sati sam sedela, izašla sam da zaključam i verovatno sam ostavila otključana vrata. I ja sam zaspala, televizor je ostao uključen. Za koliko sam vremena ja zaspala, ne znam. Šta je mene probudilo, da li kada su oni ušli na vrata, ni to se ne sećam, jer ne čujem dobro. Spavala sam i, ovako kako sam ustala, vidim pravo u mraku dvoje stoji. Bela su mi vrata i vidim da ih je dvoje. Ja sam povikala „ko je to“, a oni ništa nisu rekli, odmah su mi prišli i počeli me udarati! Jedan me uhvatio za vrat i počeli su vikati: „Daj zlato, daj pare!“ Drugi me udarao šakama, jedan me pritiskao“, priseća se Hasija Čeliković.

Kaže da su imali nož ili sečivo. „Govorili su mi „daj zlato, daj pare“, ja sam samo govorila da nemam. Otimala sam se koliko sam mogla. Onda su mi videli prsten na ruci, pa su mi onda ogrlicu otrgli s vrata, naušnicu jednu su mi strgnuli... Ovome drugom je rekao da on drugu naušnicu skine i on je skinuo. Ne znam je li ga pozvao imenom jer ne čujem dobro“, istakla je u potresnoj ispovesti za Avaz prestravljena nana.

Nakon toga, koliko se seća, podigli su je s poda i bacili iza trpezarijskog stola.

„Pala sam i plačući dozivala „u pomoć, Ibro, Ibro“, a Ibro mi je pastorak. I, eto, koliko sam ja bila pri svesti, pobegli su kada sam ja zavikala „Ibro, Ibro“. Ne znam ni sama kako sam ustala, upalila svtlo i sela na kauč. Uzela sam telefon, druge naočale i našla Ibrin broj te ga nazvala. Nije se odmah javio, kasnije je on mene zvao, pitao šta je bilo. Rekla sam mu da su me napali i on je odmah došao, ali je već sve bilo gotovo - govori Hasija Čeliković.

Rane će, kaže, zaceliti, ali strah ostaje do kraja života.

„Ne popušta me strah, ne smem da se vratim kući. Nikad više nisam ušla u kuću niti smem. Trenutno sam kod kćerke. Trebam u ponedeljak opet ići kod hirurga. Ne daju mi da idem dolje, ali i ne smem“, dodaje Hasija Čeliković. Sve je prijavljeno policiji koja provodi istragu i intenzivno radi na pronalasku napadača na staricu.

Dnevni avaz