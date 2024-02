ŠTA BI ZNAČILA POBEDA TRAMPA ZA REPUBLIKU SRPSKU? Milorad Dodik izneo jasan stav: "To se još može dogoditi"

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da Srpska neće podržati proces pristupanja EU po cenu gubljenja identiteta srpskog naroda i tradicionalnih prijatelja.

"Naš stav je da tokom mogućeg procesa priključenja EU ne izgubimo svoj identitet. Zato mi ništa ne blokiramo, mi vodimo računa o našim interesima, tačno onako kao to radi Brisel" rekao je Dodik za "Izvestiju", prenosi RTRS.

Na pitanje može li BiH u dogledno vreme postati član EU, Dodik je odgovorio da to ne zavisi od BiH već prvenstveno od birokrata u Briselu.

"Ako oni sada daju mogućnost pregovaračkog statusa za Ukrajinu koja je faktički u vojnom sukobu, od njih se svašta može očekivati. Na taj način sve se svodi na geostrateške uslove Zapada, a na BiH se oni prosto treniraju" rekao je Dodik.

On je dodao da je BiH većinom prilagodila svoje zakonodavstvo kriterijumima EU i dostigla nivo koji Ukrajina ne može dostići za dvije godine, ako uopšte i može dostići ikada.

Dodik je ukazao da je u BiH pre deset godina bilo mnogo više optimizma po pitanju EU, ali se problem uvek javlja kada se u to pitanje uključi ideologija koja vodi zabludi.

"Uslovi Brisela pretpostavljaju gubitak identiteta građana. Oni uvek vode tome da formiraju neki univerzalni tip ličnosti" naveo je Dodik i dodao da Srbi ne žele da izgube svoj identitet.

Naglasio je da Srpska nije zainteresovana za unitarizaciju i centralizaciju BiH, već samo za BiH koja će se pridržavati svog Ustava.

"Mi apsolutno ne razumemo procese u EU usmerene na ukidanje našeg postojanja" rekao je predsednik Srpske i ukazao da postoji primer Belgije, koja nije žrtvovala svoju autonomiju radi stupanja u EU.

foto: Beta

Odgovarajući na pitanje da li se Srpska plaši da će u slučaju stupanja BiH u EU teže graditi odnose sa Rusijom, Dodik je naveo da Srpska neće podržati proces stupanja u EU ako se postavi pitanje gubitka njenih tradicionalnih prijatelja.

"Oni nam nameću svoje vrednosti. Mi nećemo podržati proces stupanja u EU ako se postavi pitanje gubitka naših tradicionalnih prijatelja. Na kraju krajeva, niko i ne zna kako će izgledati EU" naglasio je Dodik.

Dodik je ocenio da se EU samo brže uništava, da trenutno u Evropi nema nijednog pravog lidera i političara i da je svima jasno da je Evropa, sledeći interese SAD, izgubila svoj značaj.

"Sve više izlazi na videlo pitanje unutrašnje nestabilnosti i postaje očevidno da je potrebno mnogo toga menjati u savremenoj Evropi. Pri tome ne verujem u to da su mnogi saglasni da budu ti koji ispunjavaju tuđe odluke. Zato sam uveren da je EU u sadašnjem obliku neodrživa" dodao je Dodik.

Govoreći o mogućem referendumu o nezavisnosti Srpske, Dodik je rekao da Srpska čeka da neke velike sile kažu da ima pravo na samoopredeljenje. "Nikada nismo odustajali od potrebe jačanja naše Republike Srpske", dodao je Dodik.

Na činjenicu da će se BiH raspasti, Dodik je ukazao da je ona kolonija nekih zapadnih zemalja, a da je borba Srpske za njen status antikolonijalna.

"Zato mi nećemo propustiti šansu da mirnim putem zaštitimo svoj status. Na primer, ako na izborima u SAD pobedi Donald Tramp, za to se mogu javiti određeni uslovi. To se još može dogoditi. Greška je govoriti da se to nikada neće dogoditi" dodao je Dodik.

foto: AP/John Locher

On je istakao da Srpska ostaje u okviru svojih teritorija i da se rukovodi interesima svog naroda.

"Mi smo jedan narod sa narodom Srbije i doživljamo Srbiju kao domovinu. Mi ćemo bezuslovno očuvati subjektivitet Republike Srpske" naglasio je Dodik.

Navodeći da su Nemci imali pravo da objedine Istočnu i Zapadnu Njemačku, Dodik je rekao da je moguće da će i srpski narod imati to pravo.

(Kurir.rs/RTRS/Izvestija/Preneo: A.N.)

