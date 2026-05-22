Slušaj vest

Motociklista (1999) poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se desila na Jadranskom putu u mjestu Kamenovo, potvrđeno je Portalu RTCG iz OKC Uprave policije.

U nesreći su učestvovali vozač automobila i motociklista.

Kako je precizirano, motociklista je državljanin Srbije, a vozilom je upravljao ruski državljanin (1998) koji je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo "teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja".

Ne propustiteCrna GoraUHAPŠEN BIVŠI DEČKO KATARINE GRUJIĆ: Pijan prošao kroz crveno i usmrtio čoveka!
kosta obradovic.jpg
Crna GoraDVA MOTORA SE ZAPALILA, AUTOMOBIL UNIŠTEN! Teška nesreća kod Podgorice, jezivi prizori na putu (VIDEO)
saobraćajna nesreća.jpg
Crna GoraSAOBRAĆAJNA NEZGODA KOD PODGORICE: Sudarili se motor i automobil
crna-gora-hitna-pomoc.jpg
Crna GoraUZNEMIRUJUĆI SNIMAK! "Pokosio" majku koja je gurala bebu u kolicima na PEŠAČKOM! Stravična saobraćajna nesreća u Ulcinju
Screenshot 2026-04-28 174330.jpg