TEŠKA SAOBRAĆAJKA U KUMANOVU, POGINUO MOTOCIKLISTA Sudario se direktno sa automobilom
Motociklista (1999) poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se desila na Jadranskom putu u mjestu Kamenovo, potvrđeno je Portalu RTCG iz OKC Uprave policije.
U nesreći su učestvovali vozač automobila i motociklista.
Kako je precizirano, motociklista je državljanin Srbije, a vozilom je upravljao ruski državljanin (1998) koji je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo "teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja".
