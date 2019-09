JA ĆU TI JAVITI DA LI DA NAPUŠTAŠ ZEMLJU! A GDE DA POBEGNEM, SVUDA ĆE ME NAĆI! Objavljen snimak još jednog razgovora Duška Kneževića i sekretara tužilaštva Nenada Vujoševića (AUDIO)

Podsetimo, Vujoševiću, kojeg tužilaštvo tereti za krivično delo protivzakoniti uticaj i da je deo kriminalne grupe predsednika "Atlas Grupe" Duška Kneževića, određen je pritvor do 30 dana zbog opasnosti od bekstva.

Ovako je tekao njihov razgovor:

D.K. - Alo

N.V. - Ja kur*io? Nikad u odnosu na tebe se ja nisam kur*io. Nego sam baš ova dva dana se toliko nervirao i trčao i molio da se ovo završi.

D.K. - Pa nema šta bre...

N.V. - Ma, nikad se ja u odnosu na tebe nisam kur*io, kad si mi ti samo pomagao

D.K. - Braniš mi ove.. Ma pusti sad to, nije bitno. No mi braniš ove, a oni su ološ, oni su mafija.

N.V. - Ma pošten je ovaj..

D.K. - Ma koji ovaj, ko je bre pošten? Ko, ko?

N.V. - Ovaj što...

D.K. - Ma gde je pošten on, on je ološ, on je izvršni dželat, on je svaštočina.

N.V. - On je čudan na svoj način

D.K. - Kakvi čudan

N.V. - Jesmo to vazda govorili kad smo pričali

D.K. - Pušti to sad

N.V. Jesi li govorio kad si bio kod njega kako si ga, kako si ga iznervira i setio sam se toga danas kad sam pričao sa njim. Veruj mi kako si ono prvi put reka i sad ti ponavljam nije bio maliciozan, razumeš. No samo kao ono zadrto „da vidimo, da vidimo da ne ispane da sam ja pi*da da me on uplašio“ Tako je reka. „Ja bi sad skočio rađe sa ovog prozora, a bi za tebe sve učinio“. Tako mi je reka, jes časti mi. Onda sam ja to pokušao da ti objasnim, ti ne daš. Stavio opet njegovu sliku.

D.K. - Čiju?

Milivoje Katnić foto: YouTube prtscr / PR Centar

N.V. - Katnićevu. A on veli: „evo viđi je li moju sliku, donesi da vidi, jesi vidio“. Ja rekoh „nisam video“. On zove onu i kaže „donesi i je li ovo moja slika, jes“..

D.K. - A za koje?

N.V. - Za ono juče što si dao najavu

D.K. - Ono je već otišlo bilo kad smo ja i ti pričali, već sat vremena

N.V. - E, ali.. A, on veli „je li ovo, je li, jesam li ovo ja“. „Jesi, a pa dobro“, rekoh ja... i tako smo ti pričali. Ova je bila već sve pripremila da ga pušti, ali on kad je ono video sinoć on se onda pomamio i onda mene zove jutros i veli „aj dođi“. Ja dođem i on veli sve će to biti u redu. On je meni reka sam. Sat vremena smo sedeli.

foto: Printscreen YouTube/Aj Jazeera Balkans

D.K. - Ja ću ti javiti da li da napuštaš zemlju ili da ostaneš tamo. Bolje da napustiš zemlju, ja oću da puštam

N.V. - Šta oćeš da puštaš.

D.K. - Oću ove puštam sve ove filmove, sve te snimke tvoje

N.V. - A, što moraš puštat?

D.K. - Moram. Kako ne mogu, mislim... ja gubim rat. Jesi ti lud jadan, izmišljaju tamo za hipoteku i za ono, jesi ti normalan. Pa bi ti savetovao da se pokupiš, da nesi dole u Crnoj Gori.

N.V. - A?

D.K. Da nisi dole u Crnoj Gori. Da te ne vežu tamo i vuku kao Makedonku ovu.

N.V. - A, gde ću pobeći. Gde god da pobegnem oni će me nać. Ti samo mene žrtvuješ, a nećeš ovoga ništa Ivicu tim objavljivanjem.

D.K. - Pa dobro ti ćeš reći što je bilo, tako da.

N.V. - Džabe što ću reći..

D.K. Ti si sekretar Specijalnog tužilaštva.

N.V. - Ja sam Vrhovnog, nemam ja veze sa Specijalnim.

foto: Vijesti.me/ Arhiva

D.K. - Vrhovnog, e.

N.V. - Vrhovnog. Samo velim ti, samo ćeš mene da ispržiš.

D.K. - A, što ćemo sad. Rat je, rat je, što ćemo sad.

N.V. - A, rat je, a nemoj preko mene. Znači nemaš drugo ništa no da ratuješ sa mnom, eee. A, reka si bio nećeš.

D.K. - Reko sam da neću,

N.V. - Ja sam sa tobom sve iskreno pričao

D.K. - I ja sa tobom i sve zaštitio..

N.V. - I sad oćeš to da iskoristiš.

D.K. - Pa, hapse mi familiju, hapse mi drugove, prijatelje, sve to sve to tužilaštvo.

N.V. - Nije on kaže, no dobro to je sve za Dejana glupost.

D.K. - Prvo su ga uhapsili što je digao pare za mene i kad su vidjeli da nema ništa..

N.V. - A, što je Dejan dolazio u Crnu Goru, oli mi samo to reći?

D.K. - Da podigne pare po mom punomoću

N.V, - A, pa..

D.K. - Onda su ga puštili, nisu mogli ništa jer je po punomoću ovjerenom koje sam ja poslao i onda su ga posle dva sata uhapsili po drugom predmetu.

N.V. - To je sve greška bila.

D.K. - On je stalno dolazio tu, stalno je bio tu. I išao u Hrvatsku i kad ide za Hrvatsku dođe u Crnu Goru. Ali dobro šta da se radi, to je šta je. Nemamo šta

Podgorica foto: Beta

N.V. - On će se puštiti, nemaš razloga da ovo objavljuješ za ovoga jer mu ništa velim ti po hiljaditi put njemu naškoditi nećeš, Ivici. Ništa.

D.K. - Dobro.

N.V. - Ništa mu naškoditi nećeš.

D.K. - Ništa, ja ću ti javiti pre nego što budem pušta, javiću ti.

N.V. - Možeš mene da spržiš ako ti je to cilj.

D.K. - Ja ću ti javiti kad budem pušta korupcija u Tužilaštvu

N.V. - A, kako korupcija on će reći, on će svaliti na mene.

D.K. - A, dobro ti ćeš reć. Nećeš svaliti sve na sebe, brate, nego ćeš se braniti.

N.V. - Čuš braniti..

D.K. - I ne možeš da lažeš

N.V. - A ne mogu dokazati, ne mogu dokazatl. Kako ću dokazati da je on uzeo. Ti si pametan, kako da dokažem da je on uzeo.

D.K. - Pa svi znaju da si ti njegov kurir bio za uzimanje para.

N.V. - A, kurir.. nisam nikakav..On je juče rekao da ti rečem da ti vratim ono zadnje što si da, ono meni 10 za robu i 10 njemu da ti vratim.

D.K. - Pa dobro dobro, uzeo je stotine hiljada, ajde sad. Tako da meni je to sad.. Ne treba da vraća

N.V. - On je meni reka „predloži mu da ne zaoštrava, sve što kaže da mu se vrati“

D.K. - Traži Interpolu da mi pošalje moj kriminalni dosije, kaže nema ga. Mislim...Ti bi mogao da budeš dobar insajder, rekli su mi ovi ovde znaš.

N.V. - Slušaj ti si.. Ovo je leglo bilo sve za tebe, samo ovo sa Dejanom malo se iskomplikovalo, inače tebe više ništa...

D.K. - Nisu više ništa, a poslali Interpolu tri poternice.

N.V. - A što ćemo ako budu poternice

D.K. - A što mogu, ne mogu ništa, nego ti kažem šta su radili, koja je to fukara.

N.V. - Ali ništa ti ne mogu. Ti sediš i uživaš. Ovo je samo bila greška što je Dejan dolazio. I evo njega će puštiti i neka mu uzmu ono, on može sa onim drugim da pođe. Nema nikakvih problema. Nema razloga da ovo objavljuješ, sem da mene izgoriš.

D.K. - Ma, ne. Ti treba da budeš insajder. Ti treba da budeš sad kao Dejan Lakić. Da budeš insajder i da otkriješ sve.

N.V. - Koji Dejan Lakić, evo ti ga isporučuju. Njega jadan već uhapsili u Beograd

D.K. - Pa dobro, ali je otkrio sve stvari. Pazi, ja sam donosio pare iz inostranstva, a oni su krali pare iz budžeta. Ja kriminalac, a Petričevići i ove sve ekipe, oni ništa. Pa morate se vi raskrinkati, vi ste korumpirana banda tamo koja mora da se raskrinka. Veruj mi. I bolje bi bilo da ti budeš heroj, nego da sa njima ideš u isti koš. Jer će oni svi završiti i Lazović i Katnić i Stanković i svi će završiti gee treba. Jer je to međunarodna akcija, to se ide sad na čišćenje korupcije, na svega svega toga. Pa je li vi mislite da je međunarodna zajednica luda, mislite?

N.V. - Dobro, a šta ja mogu u svemu tome, kakvog ja imam uticaja?

D.K. - Ne nego moraš da imaš svoj stav. To je strašna korupcija, mora da se zna, prema tome treba da se zna da mora da se kreće od čiščenja, ali ti najbolje da si prvi, da si insajder. Ti znaš stvari iznutra, ti znaš sve stvari kako se završavaju.

N.V. - Ne znam ja to, okle ja to znam.

D.K. - A kako ne znaš, pa to si meni sve pričao, ču sad ne znaš.

N.V. - A što znam, ajde reci?

D.K. - Dobro videćemo što znaš, rekao si tamo, ne mogu zapamtiti sve što znaš

N.V. - Ako ćeš tako mene da potrošiš, a ništa postići nećeš bez mene.

D.K. - Ništa, osmisli ti kako ćeš, ja neću neću te..

N.V. - Ali ne znam kako ću, ajde ti me nauči kako ću kad on neće ništa da prizna. Ja sam juče bio kod njega i neće da prizna ništa. Čak veli „moraću protiv tebe, ako kažeš da si meni da, ja da podnesem prijavu“. Zamisli, to mi kaže juče kad sam kod njega u Igalo bio juče „moraću protiv tebe prijavu da podnesem“. Kao kako sam mogao tako da kažem, ako ti kažeš da sam njemu davo, razumeš.

D.K. - Pa ne kažem to ja, to ti kažeš čoveče. To ti kažeš. Ja samo puštam ono što ti kažeš. Ču, ja kažem. Samo potvrđuješ da si uzimao za njega.

N.V. - Evo, nauči me ti kako kako da samo ja ne budem žrtva. Ja sam samo žrtva i ništa drugo.

D.K. - Pa, ne znam, nemam pojma, ništa drugo. Ovi iz službe već znaju ko te prodao tamo samo da znaš ja ima u službi krticu koja mi javlja. Oni znaju da si ti taj koji je bio veza sa Stankovićem.

N.V. - Iz naše službe?

D.K. - Mmm, jer meni javljaju tamo šta se dešava i sve to. Ništa onda ću da vidim vikend, da sačekam ponedeljka, ako nema ništa onda ćemo da rokamo.

N.V. - Ajde.

D.K. - Ajde.



Kurir.rs/Vijesti.me

Foto: Vijesti (Filip Roganović)/Printscreen

Kurir