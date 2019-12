RUSKI EKSPERT ZA RELIGIJU UPOZORAVA: Crna Gora igra na ukrajinski scenario, vernici će stati u odbranu svoje crkve!

Predlogom zakona o slobodi veroispovesti crnogorske vlasti slede ukrajinski scenario, igrajući na istu crkveno-nacionalnu kartu kako to rade u Kijevu.

To je izjavio, piše Sputnjik, ruski ekspert za religiju Roman Lunkin.

Crnogorske vlasti, kaže Lunkin, koji je i rukovodilac Centra za izučavanje problema religija i društva pri Evropskom institutu RAN, nisu odolele iskušenju da manipulišu situacijom oko crkve i zloupotrebe veru u svoje političke ciljeve.

Kako izgleda ukrajinski scenario

"Upravo smo to videli i na teritoriji Ukrajine kada su (bivši) predsednik Petro Porošenko i Konstantinopoljski patrijarhat praktično na silu ne samo osnovali novu crkvu Ukrajinsku crkvu, nego su i administrativnim putem hteli da podele Ukrajinsku pravoslavnu crkvu Moskovskog patrijarhata. Postojali su planovi da joj se onemogući registracija i da se deo prihoda, a samim tim i deo hramova, podvede pod drugu jurisdikciju", naveo je on.

Crnogorske vlasti, uveren je Lunkin, igraju na tu istu crkveno-nacionalnu kartu u svojim političkim igrama i kartu narodnog raspoloženja.

S jedne strane, služe se potpuno razumnom idejom o tome da narod treba i ima pravo da ima svoju nacionalnu crkvu, a s druge, grubo krše prava vernika.

"Ta ideja nacionalizacije crkve, počev od Ukrajine, širi se po Evropi. I u Crnoj Gori se to koristi na isto tako grub način kao i u Ukrajini", kaže ruski ekspert.

Prema njegovim rečima, postavlja se pitanje da li će se u tom naumu uspeti, jer u Ukrajini, bez obzira na svu administrativnu vlast Porošenka, zahvaljujući čemu su bile donete određene crkvene, kanonske odluke izazvavši samo podele u društvu, sve to je faktički dovelo samo do pojedinačnih slučajeva diskriminacije prema Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi Moskovskog patrijarhata.

"A sama crkva je očuvana", dodaje on.

Vernici će sami braniti svoje crkve

Roman Lunkin upozorava, s druge strane, da mešanje u verski život uz pomoć ovog zakona u Crnoj Gori, pa čak uz plemeniti izgovor, može samo da dovede do raskola u društvu i do novih slučajeva diskriminacije i kršenja verskih sloboda u Crnoj Gori.

"Mislim da će u ovom konkretnom slučaju sami vernici stati u odbranu svoje crkve, jer je Mitropolija crnogorsko-primorska SPC — nacionalna crkva Crne Gore. Verujem da će i EU uputiti ozbiljne primedbe Crnoj Gori u slučaju da crkvena imovina bude oduzimana od SPC", rekao je Lunkin za Sputnjik.

Slični problemi se, kaže on, dešavaju i u vezi sa makedonskom crkvom i njenim pokušajima da se odvoji od matične crkve, sličnih problema ima i u Moldaviji, gde postoji Besarabijska mitropolija Rumunskog patrijarhata, ali i pokušaji da se podeli Moldavska mitropolija Ruske pravoslavne crkve.

Nekakvi odvojeni, ali marginalni, izdanci autokefalne crkve postoje i u Belorusiji.

"Moći ćemo da vidimo čitav niz takvih primera u slučaju kada se Konstantinopoljski patrijarhat meša i pokušava da podeli crkve. Na primer, u Letoniji je takođe bila prilično marginalna inicijativa za stvaranje autokefalne pravoslavne crkve. Pored toga, postoje i pokušaji da se neke crkve, na primer u Češkoj, priklone autokefalnoj pravoslavnoj crkvi Ukrajine", dodao je on.

Sve to, konstatuje Lunkin, provocira svetske političare da igraju na tu versko-nacionalnu kartu. "Njima se čini da tako mogu lako da manipulišu crkvama i njihovim jurisdikcijama. A u stvari, to dovodi samo do još većih podela u društvu", zaključio je Lunkin.

Sputnjik

