RUSIJA ŽELI DA UNIŠTI NATO! Alijansa hitno šalje specijalni tim u Crnu Goru zbog mogućih ruskih HRIBIDNIH NAPADA!

Predsedavajući vojnog komiteta NATO, maršal Stjuart Pič, kazao je da se Alijansa direktno suočava sa nastojanjima ruskih hibridnih napada, zbog čega su, kako je kazao, odlučili da u Crnu Goru upute tim za borbu protiv hibridnih pretnji, piše podgorička Pobjeda.

On je na sednici Vojnog komiteta NATO, koja je juče završena u Briselu, kazao da je Alijansa, želeći da se suprotstavi ovakvim ruskim akcijama, angažovala prvi NATO kontrahibridni tim u Crnoj Gori, piše Pobjeda.

"Prvi NATO kontrahibridni tim za podršku raspoređen je u našu zemlju saveznicu Crnu Goru, sa ciljem da pomogne u jačanju sposobnosti zemlje i odvracćanju hibridnih izazova", rekao je Pič.

On je kazao da troškovi za odbranu nastavljaju da se povećavaju.

"Podaci NATO-a pokazuju porast od 4,6 odsto u 2019. godini. To je peta godina zaredom takvog rasta. Do kraja ove godine saveznici će uložiti više od 130 milijardi dolara", rekao je Pič, dodajući da očekuju da će do 2024. godine taj iznos biti 400 milijardi dolara.

Američki general Mark Mili, najviši vojni oficir u zemlji i glavni vojni savetnik predsednika, ministra odbrane i Saveta za nacionalnu bezbednost SAD ocenio je na istoj sednici da je "već duže vreme očigledno da Rusija želi da podeli NATO i učini ga slabijim, ako ne i uništi".

"To bi im išlo u korist. Na štetu je Evrope i Sjedinjenih Država ako bi se NATO samo srušio i raspao", rekao je Mili, preneo je portal RTCG.

Iz crnogorskog Ministarstva odbrane nedavno su kazali da je u Crnoj Gori, od 21. do 27. novembra prošle godine, boravio prvi NATO kontrahibridni tim za podršku, a predstojeći parlamentarni izbori, bili su, kažu, glavni razlozi za angažovanje NATO tima.

ŠEF CRNOGORSKE DIPLOMATIJE POZVAO NATO I EU NA SARADNJU

Ministar spoljnih poslova, Srđan Darmanović, tvrdi da su u, kako je rekao, orkestriranoj kamanji koja se vodi protiv Crne Gore prepoznati brojni elementi hibridnog ratovanja.

Darmanović je to, uz posećanje na dešavanja tokom parlamentarnih izbora 2016. u Crnoj Gori, rekao na današnjem sastanku sa ambasadorima zemalja Evropske unije i NATO u Podgorici.

''Crna Gora je svesna ovih hibridnih pretnji i kao članica NATO je dužna da im se suprotstavi'', rekao je Darmanović, koji je pozvao na saradnju sa EU i NATO u cilju jačanja otpornosti na izazove koji dolaze od trećih aktera.

Darmanović je to izneo informišući diplomatski kor o dešavanjima koja su usledila u Crnoj Gori nakon usvajanja Zakona o slobodi veroispovesti ili uverenja i pravnom položaju verskih zajednica.

Kako su preneli crnogorski mediji, Darmanović je pritom konstatovao i visok stepen razumevanja među saveznicima i partnerima za aktuelnu situaciju, kao i za crnogorsku spoljnu politiku u celini.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir