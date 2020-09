DAKA DAVIDOVIĆ O POBEDI NAD REŽIMOM U CRNOJ GORI: Zdravka sam jedva ubedio da uđe u politiku! CG je dočekala slobodu

Ovako razgovor počinje Miodrag Davidović Daka, nikšićki biznismen i veliki dobrotvor Srpske pravoslavne crkve i dodaje:

"Koristim priliku da, prvi iz nove vlasti, pozovem građane Srbije da dogodine ne traže drugu turističku destinaciju. Crna Gora će na najbolji način dočekati svakog čestitog čoveka, a posebno našu braću Srbe".

Upravo je Davidović "krivac" što se na čelu jedne od tri pobedničke opozicione liste našao ugledni univerzitetski profesor Zdravko Krivokapić:

"Krivokapić se nikada nije bavio politikom, ali je on čovek koji čitav život živi na principima četiri jevanđelja. On potiče iz jedne od najuglednijih crnogorskih porodica, direktni je potomak jednog od najvećih junaka Crne Gore, Miloša Krivokapića. Iz istog krila je i jedan od najuglednijih sveštenika u SPC, nedavno počivši Momčilo Krivokapić iz Kotora", kaže on.

Davidović dodaje da već dugo poznaje Zdravka Krivokapića i da je imao privilegiju da su u isto vreme studirali, živeli u Studentskom domu i provodili najlepše studentske dane.

"Kada je veliki broj lidera opozicije vodeću ulogu prepustio Zdravku Krivokapiću, to je bio signal da će se desiti čudo u Crnoj Gori. Dugo sam razmišljao ko bi mogao da ponese listu svih opozicionih partija i da istovremeno bude autoritativan na političkoj sceni, ali i osveženje za biračko telo. Setio sam se da ne možemo naći boljeg, čestitijeg čoveka od Zdravka Krivokapića", kaže on.

Na pitanje ko je uspeo da ubedi Krivokapića da upliva u vode politike, Davidović kaže da je to bio on i da su razgovori trajali prilično dugo.

