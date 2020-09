BALKANSKI KARTEL RADIO PREKOVREMENO: Evo koliko je droge zaplenila crnogorska policija za 5 godina!

Stručnjaci smatraju da bi za krijumčarenje narkotika trebalo uvesti strože kazne, posebno za one koji nabavljaju narkotike, ali i one koji ih dalje distribuiraju, prenosi RTCG.

Advokat Srđan Lješković objašnjava da je za to delo predviđena kazna zatvora od tri do 12 godina.

"Strože kazne za ovo delo odnose se na krivično delo koje je izvršila organizovana grupa ili je sam počinilac organizovao grupu. Dodatno, postoji i mogućnost da počinilac može da se oslobodi kazne ukoliko otkrije od koga nabavlja narkotike", rekao je on.

Prema njegovim rečima, problematično je to što zakon nije definisao gde je ta razlika između količine za sopstvenu upotrebu i veće količine.

"Postavlja se pitanje da li je pronađena količina od dva kilograma za sopstvenu upotrebu. Kod naših tužilaštava to nije praksa već se odmah ta lica optužuju za promet droge. Sve dok se to ne definiše zakonom uvek će biti prostora za manipulaciju", rekao je Lješković.

On je dodao i da u poslednje vreme, dileri vrbuju i maloletnike za posao jer oni ne podležu krivičnoj odgovornosti.

"Dileri najčešće vrbuju ranjivu decu koja imaju neki problem. Dilovanje po klubovima, školama, kafićima, plažama je masovna pojava i to je zabrinjavajuće. Postupak je veoma prost: diler priđe đetetu, kupi mu neki poklon kako bi ga pridobio. Druga faza je da od deteta traži da mu bude kurir, da će za to dobiti neki novac, onda to polako prelazi u dilovanje", rekao je on.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir