ZBOG IZBORA DIREKTOR PRETUKAO RADNIKA: Gledao sednicu Skupštine Crne Gore pa krenuo u napad!

Prema izjavama očevidaca, Bošković je, vidno iznerviran ishodom glasanja na konstitutivnoj sednici Skupštine Crne Gore, čiji je direktan prenos pratio u obližnjem lokalu, ušao u kancelariju računovodstva preduzeća, gde je zatekao i Šamšala, piše crnogorski Dan.

Potom ga je verbalno napao, upućujući mu uvrede i psovke, da bi ga zatim s leđa uhvatio za glavu i tresnuo njome o sto, udarajući ga i šakama.

Kako mediji prenose, Šamšal nije pružao otpor.

Maltretiranje je prestalo nakon što su se umešali ostali zaposleni, a u međuvremenu je stigla i policija, prenosi portal CdM.

Šamšal je potvrdio da ga je Radovan Bošković pre tri dana napao u službenim prostorijama, prvo verbalno, a potom i fizički.

"Sve se desilo u toku radnog vremena. Iako mi je oduzeo sve ingerencije kao šefu Čistoće, dostavio sam mu neki račun na potpisivanje. Potpisao ga je, ali je odmah počeo da me psuje i vređa. Potom me je gurnuo i uhvatio za vrat. Izašao sam iz te kancelarije i ušao u svoju, seo za sto i pozvao policiju. Međutim, on je pošao za mnom i udario me u glavu, zapretivši da će me skratiti za glavu i da ne znam s kim imam posla”, rekao je Šamšal.

Iz policije je Danu potvrđeno da je pokrenut postupak protiv Boškovića.

