KO JE AMFILOHIJEV NASLEDNIK: Mnogi vide NJEGA, a bio je prvi UHAPŠENI srpski vladika u ovom veku

Episkop budimljansko-nikšićki Joanikije (Mićović) poznat je po tome što je ušao u crkvenu i državnu istoriju Crne Gore kao prvi srpski vladika koji je uhapšen u 21. veku i to zbog Svetovasilijevske litije 12. maja u Nikšiću, koja se organizovala uprkos zabrani zbog epidemije korone.

Vladika Joanikije (1959) rodom je iz Velimlja, gde je završio osnovnu školu. Posle gimnazije u Nišiću, u Beogradu je studirao filozofiju na Filozofskom fakultetu BU i Bogoslovski fakultet SPC.

foto: EPA/Boris Pejović

Put ka vrhu

Njegov monaški put započet pre tri decenije u Ćelijama Piperskim vodio ga je od manastira Savina kod Herceg Novog i Cetinjskog manastira do mesta v. d. rektora Cetinjske bogoslovije, gde ga je 1999. zatekao izbor za vikara Mitropolije crnogorsko-primorske u zvanju episkopa budimljanskog.

“Majka je oduvek imala predosećaj da ću se zamonašiti. Radovala se kad sam upisao Teološki fakultet i kad je videla da posećujem svetinje, idem u manastir Ostrog i da poznajem dosta duhovnika i sveštenika, ali je govorila: ‘Nećeš se ti zamonašiti, ne dao Bog.’ Kad sam joj, posle dugog razmišljanja i kad se to više nije moglo odlagati, saopštio da je sve spremno da se zamonašim, primila je to sa velikim, majčinskim uzbuđenjem. ‘Sine, ako je to tvoj izbor, neka je blagosloveno i neka ti je srećno’, rekla mi je sa suzama u očima. Bio sam radostan što je tako brzo uspela da savlada sebe. Otac mi je isto tako rekao i zaplakao je. To mi je bilo jako teško. Majka je sto puta zaplakala, ali to sam nekako mogao da podnesem, njoj je bilo lako zaplakati. Ali, kad sam video da mi je otac zaplakao bilo mi je veoma teško. Ipak, odlučeno je, sve je bilo jasno i tih nekoliko trenutaka je prošlo", ispričao je Joanikije kako je sve počelo.

Sabor SPC je 2001, obnovom Eparhije budimljansko-nikšićke koju je Sveti Sava osnovao 1220, vladiku Joanikija izabrao najpre za njenog administratora, a potom 2002. i episkopa.

Otkad je u Crnoj Gori usvojen Zakon o slobodi veroispovesti najčešće predvodi narod u molebanima i litijama, a posle one 12. maja, koja se tradicionalno organizuje u čast velikog svetitelja Svetog Vasilija Ostroškog, episkop Joanikije je uhapšen zajedno sa sveštenicima: Slobodanom Jokićem, Draganom Krušićem, Vasilijem Brborićem, Danilom Zirojevićem, Željkom Rojevićem, Ostojom Kneževićem, Nikolom Marojevićem i Mirkom Vukotićem.

“Nikakav problem ja nemam s tim. Mene je ponekad sramota što sam na slobodi, što nisam u zatvoru, s obzirom na sve što se događa”, izjavio je samo nekoliko sati pre nego što su mu pripadnici policije naredili da skine panagiju i mantiju i smestili ga u ćeliju.

Saslušani su u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, na “dušu” im je stavljeno da su prekršili član 287 Krivičnog zakonika Crne Gore (u prevodu, kršenje mera za suzbijanje virusa korona).

Ovakav potez crnogorske vlasti mnogi su protumačili kao autogol u vrlo važnoj “utakmici”.

A kad je episkop, posle 72 sata i ogromnog pritiska domaće i svetske javnosti pušten – u gotovo svim gradovima Crne Gore na ulicama je organizovan protest, a policija je reagovala brutalno upotrebljavajući silu – narod u Nikšiću i Beranama mu je priredio veličanstven doček.

“Ako je crkvi povereno staranje o ljudskim dušama, a jeste, o zaštiti tradicije, morala, duhovnih i kulturnih vrednosti, a jeste, crkva se uvek izjašnjavala i to za civilizovane zemlje nije ništa neobično, nego je čak poželjno. U evropskim zemljama, Nemačkoj, Engleskoj i drugim, od crkve se očekuje da učestvuje u društvenom životu i da se izjašnjava povodom svih važnih pitanja koja se dodiruju sudbine naroda i države. Naravno, mi nismo političari, oni odlučuju o ključnim državnim pitanjima, i mi to znamo, ali nam niko ne može oduzeti glas kao građanima da slobodno i po savesti kažemo ono što mislimo”.

Smatra se da je njegovom zaslugom u ovoj eparhiji obnovljeno i sagrađeno više od 60 crkava i manastira, vraćen monaški život, pokrenuti eparhijski list „Sveviđe“ i izdavačka delatnost.

Osim što se bavi bogoslovljem, istorijom SPC i književnošću, vladika Joanikije je 20. godišnjicu episkopske službe 2019. obeležio knjigom „Svjetlost svijetli u tami“.

U crkvenim krugovima poznat je kao tih, staložen čovek i molitvenik, koga bi mnogi u SPC rado videli na njenom čelu. Važi za episkopa koji brani svoje mišljenje i pred najvišim crkvenim autoritetima, kao i pred državnim vlastima.

Njegova braća arhijereji tvrde da je vladika Joanikije „duhovni gorostas kome teško da išta može nauditi, niti ga savladati, a kamoli polomiti“.

Najponosniji je na narod koji se vratio veri.

“Bezbožnici u naše vreme žele da prave svoje crkve… Kad su počeli da guraju Dedeića i njegovu družinu u svako selo, nama su učinili korist, jer naš narod se probudio. Mnogi su bili potpuno ravdnoušni prema veri, a kad su ove počeli da guraju, ljudi su rekli: ‘Ovo neću’. Naš narod se probudio."

Zanimljivosti

Prvi je episkop koji je na društvenim mrežama dobio svoju stranicu pod nazivom: “Episkopa Joanikija za patrijarha”.

Uzme li se u obzir da je i u crkvenim krugovima poznat kao staložen i tih čovek koga bi mnogi u SPC rado videli na njenom čelu i da je u anale crnogorske novije istorije već upisan kao prvi srpski vladika koji je uhapšen u 21. veku u ovoj bivšoj jugoslovenskoj republici, o vladici Joanikiju ćemo tek slušati.

A u pritvor ga je poslao tužilac Stevan Šekarić, koga je episkop-budimljansko nikšićki krstio. Braća arhijereji zovu ga Molitvenik.

Međunarodna kadrovska akademija iz Kijeva dodelila počasni doktorat u decembru 2002. godine.

