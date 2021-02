UKIDANJE PRESUDE ZA POKUŠAJ DRŽAVNOG UDARA NE VAŽI ZA BRANKU MILIĆ: Novosađanka odluku o slobodi i dalje čeka u Ambasadi Srbije

Novosađanka Branka Milić ostaje do daljnjeg u Ambasadi Srbije u Podgorici, iako je Apelacioni sud u prošli petak ukinuo prvostepenu presudu Višeg suda optuženima za pokušaj državnog udara.

Branki Milić vest o ukidanju presude saopštio je njen advokat Jugoslav Krpović, ali ne iz razlog zašto ona i dalje mora da ostane u ambasadi iako je presuda ukinuta, zbog čega je ostao i on zatečen.

"Odluku Apelacionog suda još nismo dobili, ali verujem da se radi o opstrukciji suda prema Branki Milić. Podneli smo predlog o ukidanju prvostepene presude kao ostale kolege, ali odgovor nismo dobili. Ne znam zbog čega se ovo radi i kako je moguće da Branka bude izuzetak. Ona je u izuzetno teškoj zdravstvenoj situaciji, a svedoci smo da su joj zbog životne ugroženost lekari više puta priskakali u pomoć", rekao je Krpović za Novosti.

foto: Printscreen

Branka Milić se inače kad je čula odluku Apelacionog suda u Podgorici da je ukinuta prvostepena presuda optuženima Andriji Mandiću, Milanu Kneževiću, Mihailu Čađenoviću i Bratislavu Dikiću, nadala se i ona, ali kako stvari stoje nada da će otići svojoj kući i videti svoju porodicu moraće da sačeka.

Ona je osuđena na tri godine zatvora u slučaju za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra 2016. godine.

Milićeva je 23. novembra 2018. napustila suđenje u Višem sudu, posle čega joj je određen pritvor. Pre nego je izašla, ona je u sudnici rekla da je "revoltirana odnosima suda" i da "više neće trpeti poniženja". Milićeva je prethodno tražila izuzeće sudskih veštaka i celog sudskog veća, što je sud odbio. Njen branilac je na suđenju rekao da je sudski veštak, po struci patolog, fotografisao intimne delove njenog tela u prostorijama suda.

foto: YouTube prtscr / Vijesti Online

Kada je reč o Bratislavu Dikiću, bivšem šefu srpske žandarmerije, on je i dalje u prihvatilištu za strance i samo je pitanje vremena kada će biti pušten da ide kući. On kod sebe nije imao pasoš i lična dokumenta koja se nalaze u Višem sudu. Taj sud je po službenoj dužnosti bio u obavezi da mu ih dostavi, ali to nije učinjeno.

Podsetimo, sudsko veće Višeg suda u Podgorici, kojem je predsedavala sudija Suzana Mugoša, donelo je presudu za 13 optuženih sa ukupnim kaznama zatvora u trajanju od više od 68 godina! Predmet je vraćen Višem sudu u Podgorici na ponovno suđenje pred novim sudskim većem. U saopštenju suda navodi se da je Veće ukinulo presudu jer su u postupku njenog donošenja i u samoj presudi počinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka, "a zbog kojih se nisu mogli prihvatiti ni činjenični ni pravni zaključci u prvostepenoj presudi, kako u odnosu na postojanje krivičnih dela za koje su optuženi oglašeni krivim, tako i u odnosu na postojanje njihove krivice za ta dela".

Kurir.rs/Novosti

Kurir