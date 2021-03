RACIJA U NIKŠIĆKOM HOTELU NAKON OBJAVE SNIMKA Onogošt pun gostiju, među njima i članovi DPS-a! (VIDEO)

Autor snimka Rajko Jevrić kazao je "Vijestima" da je danas dobio poziv od suda zbog kršenja mera jer mu se stavlja na teret da je u vremenu dok je bio dozvoljen rad ugostiteljskih objekata "prekoračio dozvoljeno radno vreme".

"Pošao sam u sud, sudija je bila korektna i pitao sam kolika me kazna sleduje. Rekla je, pošto sam ranije bio kažnjavan, do godinu dana. To me iznerviralo jer izgleda da jedni moraju da poštuju mere, a drugi ne. Pošao sam do hotela, znajući da tamo svakodnevno sede i piju kafu. Ne smeta meni, neka piju kafu, ali mi smeta što mere nisu iste za sve", kazao je Jevrić.

Tvrdi da je to bio jedini razlog zbog čega je napravio snimak koji kruži društvenim mrežama.

"Ušao sam, brzo snimio, jedan momak je tražio da ga ne snimam. Jedini razlog je bio taj što sam hteo da pokažem koliko se mere poštuju i da ne važe za sve", kazao je Jevrić.

Kako "Vijesti" nezvanično saznaju, trenutno je u hotelu Onogošt racija i proverava se lista gostiju. Prisutni su i članovi Operativnog tima za praćenje izbora.

Kako je "Vijestima" nezvanično rečeno, u evidenciji gostiju je upisano preko 20 imena osoba koje koriste dnevni boravak, ali ne postoje izdati fiskalni računi. Biće izuzete i snimci sa video kamera.

Pored hotela Onogošt, policija večeras proverava i druge ugostiteljske objekte za koje im je rečeno da rade uprkos zabrani. U jednom od tih objekata zatekli su nekoliko osoba i, kako je rečeno, kod sebe nisu imali dokumenta, tako da će biti privedeni kako bi od njih uzeli izjave.

Kurir.rs/Vijesti.me

Kurir