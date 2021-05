KRIVOKAPIĆ PORUČIO: Veze Crne Gore i Srbije niko nikada neće moći da prekine

Krivokapić kaže u intervjuu za Tanjug da nije zadovoljan odnosom dve države u ovom momentu, ali da kao premijer, vlada kojom rukovodi, nova vlast i građani, veruje i oni koji ih nisu glasali, svi, ističe, žele da Crna Gora i Srbija budu dve zemlje koje će međudržavnim odnosom pokazati kako ceo region može i treba da funkcioniše u političkoj harmoniji.

"Međudržavno uvažavanje, na ravnopravnim osnovama, politička, ekonomska i privredna saradnja, saradnja na svim društvenim poljima i na kraju, saradnja koja će obe države brže voditi ka dostizanju standarda koji vode ka članstvu u EU. To su ciljevi modernih država kakve Crna Gora i Srbija jesu i moraju biti" poručuje Krivokapić.

On ističe da je istorija najbolji, najveći i najubedljiviji svedok bliskosti i povezanosti Crne Gore i Srbije.

"To su države čije veze niko nikada neće moći da prekine, niti da njihove narode učini neprijateljima", istakao je šef crnogorske vlade i dodao da su političari koji ne polaze od tih premisa doveli, kaže, u period u kojem su odnosi dve zemlje bili na najgorem mogućem nivou i da su jedine žrtve bivših političkih lidera Crne Gore bili građani obeju zemalja.

Prema rečima Krivokapića to je definicija poslednjih 15 godina, od referenduma o nezavisnosti.

Veze koje spajaju Crnu Goru i Srbiju su snažne i kada to znamo, kada je to polazište onda nema toga što može i sme da udaljava, ističe Krivokapić.

O tačkama sporenja

Na pitanje o tačkama sporenja Srbije i Crne Gore kaže da one neosporno postoje.

"Mi smo te tačke nasledili i želim da javnosti prvo to bude kristalno jasno. Sve što se u javnosti definiše kao tačke sporenja, od kako smo mi preuzeli vlast i od kako sam ja postao Predsednik Vlade, budite sigurni, samo su rezulat nerazumevanja određenih političkih procesa u obe države. Da se stvari menjaju na bolje, videlo se i kroz niz zvaničnih poseta Srbiji dela ministara naše Vlade. Te su posete već donele pozitivne i efekete i reakcije, i doneće i konkretne projekte. Mi sa radošću čekamo uzvratne posete ministara iz Srbije", kaže on.

A, kada je reč o posetama najviših državnih zvaničnika dveju država, Krivokapić navodi da bi mogao reći da se vlada već polako priprema za dolazak srpske premijerke Ane Brnabić u uverenju da će to uslediti uskoro.

"Pre nekoliko meseci uputio sam poziv za zvaničnu posetu premijerke Ane Brnabić Crnoj Gori. Taj poziv i danas ima istu snagu i Crna Gora čeka premijerku Srbije da dođe. Ja sam spreman i rešen da se svako pitanje razjasni i nađemo ono što je mera koja će osnažiti međudržavne odnose. Verujem da će se u razumnom roku desiti susreti najviših državnih zvaničnika Crne Gore i Srbije!, kaže Krivokapić i napominje da se sa Brnabić, već susretao dva puta kratko i na obostrano zadovoljstvo.

Smatra, dodaje, da su za ozbiljne države, kakve Srbija i Crna Gora jesu, direktna i zvanična poseta pravi su put za razgovore na važne i korisne teme, kao i pokretanje nove faze odnosa.

"Nema problema koji ne možemo da rešimo"

Odgovarajući na pitanje o tome kako se nova vlast odnosi prema otvorenim pitanjima između dve zemlje, zajedničkim istorijskim događajima i pre svega položaja Srba, Krivokapić navodi da samo nedobronamerni ljudi mogu Crnoj Gori i Srbiji nametati da one imaju otvorena međudržavna pitanja.

"Nema tog problema koji mi ne možemo da rešimo otvorenim bratskim i prijateljskim razgovorom", kaže Krivokapić.

On ističe i da istorijski događaji nisu nešto što bilo ko može da izbriše. "Na iskrivljena tumačenja istorije nećemo više trošiti vreme države i građana jer je to vreme nužno uložiti u izgradnju budućnosti.

Krivokapić je jasan da su Srbi od prethodne vlasti diskriminisani i svedeni na večite krivce za sve što je, kako kaže, bivšoj vlasti padalo na pamet.

"Srbi (u Crnoj Gori) su zaokružili pakleni krug progona od bivše vlasti koja je kroz razne periode progonila Crnogorce, Bošnjake, Albance pa stigla do Srba. Bio je to skoro nepodnošljiv period pa su Litije pokazale koliko građana je bilo svesno, zajedno sa Srbima, da bivša vlast mora da ode", naveo je. Pobedom na izborima, kaže, stavili smo smo tačku na to.

"Sa ovom vladom Srbi su postali ravnopravni članovi društva i nalaze se na visokim funkcijama zbog svoje stručnosti, a ne zbog opredeljenosti nacionalne, verske, političke ili bilo koje druge. Pred svim građanima su dani kada će oni državi u kojoj žive, bez obzira na nacionalnost, biti na prvom mestu", veren je Krivokapić.

Govoreći o Temeljnom ugovoru između Države Crne Gore i SPC, Krivokapić je ponovio da tekst tog dokumenta još nije usaglašen i da je s tim u vezi u stalnom kontaktu sa najvišim crkvenim predstvnicima.

Što se njega lično tiče, ne postoji, ističe, nikakvo kolebanje ili kalkulacije u vezi sa potpisivanjem Temeljnog ugovora.

To je, kaže, teška neistina koja će biti razotkrivena onog trenutka kada, u ime vlade države Crne Gore, stavi potpis na taj, dugo čekani dokument.

Kurir.rs/Tanjug