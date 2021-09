CRNOGORSKI MOREPLOVCI NE SMEJU DA KROČE NA TLO SAD: Zbog opasnosti od šverca droge Stejt department ZABRANIO ISKRCAVANJE mornara!

Na protestu protiv ustoličenja Mitropolita Joanikija na Cetinju bilo je i puno naoružanih demonstranata što je otvorilo pitanje da li su iza tog skupa stajale kriminalne organizacije. Pogotovo ako se ima u vidu da je nedelju dana pre protesta zaplenjeno 1,4 tone droge u Crnoj Gori za čije krijumčarenje su zvaničnici direktno ili indirektno optužili bivšu vlast na čelu sa DPS-om. Zaplena 1,4 tone kokaina, najviše u istoriji regiona, pre 10 dana u Crnoj Gori ponovo je ukazala da su u ovoj zemlji narko karteli godinama funkcionisali uz podršku državnih organa.

Član Svetske asocijacije šefova policije Marko Nicović rekao je da su policijaci i kriminalci na Balkanu serviseri italijanske mafijeje i dodao:

- Drač, Bar, Rijeka i Ploče postale su glavne luke za krijumčarenje narkotika. Ogromne količine droge ne mogu da uđu u te luke bez carinske i policijske podrške. U Crnoj Gori to je decenijama prolazilo uz pomoć korumpirane mreže državnih službenika što se pretvorilo u uhodani sistem šverca cigareta i droge. Dokaz za to je da do sada u Crnoj Gori praktično nije bilo uopšte zaplene kokaina u Crnoj Gori kao što, recimo, na Kosovu nije pronađen ni gram heroina – apostrofira Nicović za Blic.

Činjenica da je zaplenjena 1,4 tona droge ukazuje da dolazi do čišćenja policijskih i carinskih struktura u Crnoj Gori, podvlači Nicović.

- Iza svega stoji italijanska mafija dok su policajci i kriminalci na Balkanu samo njihovi serviseri. U Pločama i Rijeci niko nije podigao 500-600 kilograma kokaina što govori da su tamo i dalje postoje policijski i carinski službenici koji rade za mafiju pošto su saznali za međunarodnu policijsku akciju. Zato niko nije pokupio taj tovar. S druge strane, u Crnoj Gori je kokain preuzeo onaj ko nije krajnji naručilac i kupac droge – ističe Nicović.

Koliko je Crna Gora ozloglašena zbog krijumčarenja narkotika pokazuje i činjenica da crnogorski mornari nisu dobrodošli u najmoćnijim zemljama sveta.

- Stejt department zabranio je iskrcavanje crnogorskih mornara na tlo SAD zbog opasnosti od krijumčarenja droge. Inače, zaplena 1,4 tona kokaina je koordinisana akcija američke agencije za borbu protiv trgovine drogom DEA koja ima svoje filijale u Sarajevu i Zagrebu – naglašava Marko Nicović, član Svetske asocijacije šefova policije.

Kurir.rs/Blic