OFŠOR MILO U PROBLEMU: Ime Đukanovića i sina se pojavljuje u Pandora papirima! Osnovali trast, evo kako to pravdaju iz kabineta!

MANS je u okviru globalnog istraživačkog projekta "Pandora papiri" pronašao overene kopije ugovora o uspostavljanju trastova i kompanija na ofšor destinacijama koje su formirali predsednik države Milo Đukanović i njegov sin Blažo. To je saopšteno na današnjoj pres konferenciji te NVO koja je bila deo projekta koji je sprovelo preko 600 novinara na globalnom nivou.

To, kako navode, najbolje potvrdjuje i činjenica da "vlasnica ove NVO, Vanja Ćalović Marković, inače članica vladinog radnog tela, nije znala šta da odgovori gostujući u dnevniku Javnog servisa na jednostavno pitanje da li je tu uradjeno nešto nezakonito".

"Javnosti radi, Kabinet predsednika je nedavno dobio pitanja Medjunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara na koja je Predsednik dao detaljne odgovore koji do kraja demantuju nestine što ih je plasirao MANS. On je kazao da je tokom 2012. godine, u vreme kada nije obavljao državne poslove, radio na uspostavljanju infrastrukture za otpočinjanje poslovnih aktivnosti zajedno sa sinom. U to vrijeme osnovao je Viktorija Trast, koji, dok je on bio vlasnik, nije imao nikakvih poslovnih transakcija, nije otvorio niti jedan bankarski račun, jer jednostavno nikada nije ni aktiviran", navodi se u saopštenju.

Nakon što se predsednik te iste godine neplanirano vratio na funkciju Premijera, celokupno vlasništvo nad Viktorija Trastom preneo je na sina Blaža Đukanovića, navode u kabinetu.

"Dakle, radi tačnog informisanja javnosti, ponavljamo da je pomenuti Trust postojao samo na papiru, a sve što je objavio MANS, i njegova vlasnica Čalović-Marković, najobičnije je zlonamerno spinovanje, u koje su se, kao po dogovoru, odmah uključili premijer Krivokapić i njegov zamjenik Abazović. Uostalom, sve je lako proverljivo, pa nadležnim organima nije teško da utvrde stvarno činjenično stanje u vezi zlonamernih navoda MANS-a", navodi se u reagovanju kabineta predsednika Crne Gore.

Izvršna direktorica MANS-a Vanja Ćalović Marković je pojasnila da trastovi ne postoje u crnogorskom zakonodavstvu, te da su oblik pravnog posla u kojem jedno lice prenese na neko drugo lice imovinu, iako to lice nastavlja da koristi imovinu i njene benefite.

Predsednik Vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić kazao je da pozdravlja i podržava istraživački rad Vanje Ćalović Marković i nevladine organizacije MANS u otkrivanju navodnih ofšor kompanija i trastova Mila i Blaža Đukanovića.

"Istovremeno pozivam nadležne tužilačke organe da rade svoj posao i ispitaju navode o nelegalnim aktivnostima članova porodice Djukanović. Svaki protivzakonito stečeni euro, na štetu crnogorskih gradjana, mora biti vraćen u državni budžet. Pravna država i borba protiv korupcije ostaju priortitet Vlade Crne Gore", napisao je Krivokapić na Tviteru.

Potpredsednik Vlade Dritan Abazović kazao je da je predsedniku Crne Gore Milu Djukanoviću "stalo do ugleda Crne Gore" da bi odstupio sa funkcije istog trena.

"Iza svake njegove priče o "patriotizmu" kriju se tajni računi. Čestitam kolegama iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) i međunarodnim istraživačima. Uprava policije je spremna za istragu. Za Tužilastvo procenite sami", napisao je Abazović na Tviteru.

Kurir.rs/Beta