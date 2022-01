UZALUD VAM TRUD, SVIRAČI: Bečić o pokušajima smene i političkoj drami u Crnoj Gori!

Različite inicijative za smenu tri najvažnije političke figure u Crnoj Gori napravile su pravu zbrku, kojoj se u ovom trenutku ne nazire kraj. Jedino što je izvesno jeste da su vodeći politički akteri na sto postavili svako svoj ulog, te su u igri smena premijera, vicepremijera i predsednika Skupštine Crne Gore.

Narodna volja

U iščekivanju raspleta, predsednik crnogorskog parlamenta Aleksa Bečić juče je rekao da neće proći izdaja narodne volje.

- Uzalud vam trud, svirači! Uzalud pokušaji podmetanja i fabrikovanja da biste sakrili pripremljenu izdaju narodne volje. Jasno sam istakao, kao i uvek do sada u svojoj karijeri, da sam ponosan na mirni, dostojanstveni i stameni narod Crne Gore, koji je uvek na demokratski i evropski način znao da se odupre nepravdi, prevari i izdaji narodne volje. Sve suprotno od toga, a pogotovo pojedinačne ispade i fašističke usklike uvek sam oštro osuđivao i uvek ću to činiti, jer to nikada nisu, niti mogu biti stavovi grupacija, partija ili naroda Crne Gore - poručio je on na Tviteru, uz podršku ljudima koji se poslednjih dana na ulicama suprotstavljaju gaženju ustava. Inače, potpise za smenu Bečića dali su i poslanici DPS Mila Đukanovića.

Izbori jedini izlaz

Bečićev stranački kolega iz Demokratske Crne Gore, inače predsednik parlamenta Budve Krsto Radović, kaže za Kurir da jedino rešenje vidi u izborima na kojima će narod "još jednom politički nokautirati" potpredsednika vlade i lidera URA Dritana Abazovića i predsednika Crne Gore Mila Đukanovića.

foto: Youtube prtscr / RTV Budva

- Ovo nije prvi, ali jeste poslednji put da se krade izborna volja građana. Ovo sve smo mi već jednom prošli u Budvi leta 2020. i sa čuđenjem i nevericom posmatramo sve ovo. Prosto je neverovatno da neko može da stavi svoj potpis na inicijativu sa onima koji su u Budvu poslali eskadrone policije, parapolicije i mafije na nedužne građane koji su samo branili ustav. Definitivno se radi o visokoj političkoj korupciji i izdaji. Jedino rešenje za izlaz iz ove krize su izbori na kojima će narod Abazovića i Đukanovića još jednom politički nokautirati, jer od izbora beži samo onaj ko zna da kod naroda nema šta da traži - naglasio je Radović, koji je i predsednik Skupštine opštine Budva. Ivana Kljajić

Protesti širom Crne Gore Abazović izviždan u Podgorici foto: Printscreen/Facebook U gradovima Crne Gore ponovo se organizuju protesti povodom mogućeg formiranja manjinske vlade, koju traži Abazović. Nekoliko stotina građana u petak uveče se okupilo u Podgorici prvo ispred zgrade vlade, a zatim i ispred zgrade RTCG, gde su skandirali "Izađi, mala" i "Uzeo si pare, Dritane". Abazović je izašao pred okupljene i pokušao da im se obrati, ali su ga oni dočekali zvižducima i skandiranjem. Potpredsednik vlade se dan posle pravdao na svom Fejsbuku porukom da ne zamera građanima na ružnim rečima i da brani njihovo pravo da protestuju.

Kurir.rs