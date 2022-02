CRNU GORU I DALJE POTRESA POLITIČKA KRIZA: Demokratski front planira blokadu puteva!

Demokratski front (DF) najavio je nove proteste u Crnoj Gori. Na protestima će, kako navode, pokazati odlučnost da se odbrani ono za šta su se generacije borile - za smenu i rušenje DPS i Mila Ðukanovića.

DF je za podgorički Dan naveo da su u planu protesti pod nazivom „Blokadom protiv izdaje“, kojima bi blokirali izlaze iz velikog broja crnogorskih gradova.

Poslanik DF Jovan Vučurović kazao je za Dan da su pokušavali danima da smire strasti i pronađu rešenje unutar parlamentarne većine, da se dogovorom sačuva izborna volja.

- Pokazali smo veliko strpljenje, ali očigledno da ne postoji želja da se na taj način izađe iz ove situacije. Zato ćemo blokadom Crne Gore sprečiti izdaju i prodaju narodne volje od 30. avgusta (2020) i staviti do znanja svima da nećemo dozvoliti da se Demokratska partija socijalista vrati na mesta odlučivanja. DPS mora biti teško poražen i kažnjen, a to je moralo odmah posle izbora. To se, nažalost, nije desilo i jednoj takvoj strukturi ogrezloj u korupciji i kriminalu se dozvolilo da se održi u političkom životu, a sada još neko hoće da je vrati u vlast. Neće moći - naveo je on.

(Kurir)