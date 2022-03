ONA JE MAJA, ON FLJAMUR I VOLE SE! Našla svoga DELIJU, a evo šta su im roditelji rekli kad su saznali! O ovoj ljubavi se priča

Fljamur Delija - mlad, lep momak, peva kao slavuj, skroman i ćutljiv, ljude osvaja dobrodušnim osmehom. Na isti način Nikšićanin je osvojio i šarmantnu Maju Janković, matičarku iz Šavnika.

A imao je i nešto što je Maju, kako priznaje, posebno privuklo - Fljamur je Egipćanin.

”Znala sam da je iz manjinske populacije i moram da priznam da me to dodatno privuklo. Nakon što smo se upoznali, prvo je krenulo dopisivanje, onda smo počeli da izlazimo, a godinu kasnije i da živimo zajedno. Bilo je to pre više od četiri godine. Pre nego što smo počeli zajednički život, videla sam da nema nikakve razlike to što sam ja Maja, a on Fljamur, ali i shvatila da on zaista jeste pripadnik ‘manjine’ - malo je takvih kao što je Fljamur”, ponosno priča Maja i očima punim ljubavi gleda u Fljamura koji se stidljivo osmehuje dok u naručju drži njihovu dvomesečnu kćerkicu Fanu.", rekla je Maja za podgoričke Vijesti.

”Moji roditelji žive u selu Krnja Jela, a otac je jedno vreme radio u blizini kuće Fljamurovih roditelja. Znao je da je u pitanju dobra i čestita familija i onda mu je još lakše bilo kada je čuo da ćemo nas dvoje zajedno da živimo. Moji su stalno govorili - ‘ako je tebi dobro, i nama je. To je tvoj izbor. Ako se tebi sviđa i mi smo zadovoljni, samo da se dobro slažete’. I društvo mi je čestitalo, drugarice su mi rekle da mi je muž baš lep, mada moram da priznam da smo nas dvoje odmah odlučili da nećemo nikoga slušati bez sebe i svoje srce”.

A srca su kucala i kucaju u istom ritmu - ritmu ljubavi.

foto: Facebook Printscreen/Fljamur Delija

”Fljamur ima sve - dobrotu, osmeh, šarm, čini mi se da nesam mogla boljeg muža od njega da nađem”.

Ni Fljamur joj ne ostaje “dužan”.

”Nikada nisam delio ljude na mi i oni. Kako sam muzičar i sviram po kafanama, uglavnom sam bio u kontaktu sa devojkama iz većinske populacije, tako da su mi i devojke većinom bile iz većinske populacije. Kada sam upoznao Maju nisam razmišljao da pripadamo različitim zajednicama, verama, jer svi su ljudi isti i ne vidim nikakvu razliku. A opet, razlika postoji. Maja se po dobroti i po svemu razlikuje od svih drugih koje sam upoznao i ona je za mene jedna jedina”.

Delije su mnogobrojna porodica - Fljamurovi roditelji su njih desetoro izveli na pravi put. Za razliku od njih, Maja ima samo brata. Međutim, nije joj teško bilo da se privikne na tako brojnu porodicu. Ni Delijama na Maju koja je, sa osmehom kaže Fljamur, uspešno otvorila vrata i jetrvama koje su došle posle nje.

”Nas je sedmorica braće i evo trojica nas imamo žene iz većinske populacije. Prvo sam se ja oženio, zatim brat iz Bara, a u maju je venčanje i trećeg brata. Moji čim su upoznali Maju odmah su je zavoleli i da ih pitate da li bi želeli Maju za snaju ili neku drugu, rekli bi Maju. Posebno mi je drago što je i Maja dobra za moje roditelje, sestre, braću, što ih sve poštuje. Za sve ostalo postoji dogovor. Sa druge strane, Maja je takva osoba da je sve lako prihvatila i nikakav problem joj nije bio da se brzo uklopi”.

foto: Facebook Printscreen/Fljamur Delija

Maja dodaje da joj nije bilo teško da postane član Delija i da ih zavoli, jer su je oni odmah prihvatili.

”Mi, jetrve, se super slažemo, a super se slažem i sa zaovama. Baš smo se nekako svi našli. Od prvog dana se osećam kao da sam ovde rođena, kao da sam svekrvi kćerka, a ne snaja. Dosta jela sam od svekrve naučila da spremam, ali ta teža, poput flije, se još nisam usudila da napravim”.

Fljamur priznaje da je imao malu tremu kada je trebalo da upozna Majinog oca i kćerku iz prvog braka, Milicu, ali da je upoznavanje dobro prošlo, da je on njenoj majci javio da je dobila petu unuku, Fanu, i da jedva čekaju proleće da idu u Krnju Jelu.

”Kada sam ostala trudna rekla sam da ako bude kćerka volela bih da se zove Fana, po Fljamurovoj sestri koja kao da je i moja sestra. Tako se i desilo. Fana se rodila 29. decembra i to je treća Fana u porodici - i prababa se zvala tako”, kaže Maja u razgovoru za "Vijesti".

Nikšić foto: Shutterstock

Jezik dobro razume, ali kaže da još nije naučila da ga govori, a tradiciju i običaje je dobro savladala.

”Kad sam došla, pratila sam šta oni rade i učila, a što mi nije bilo jasno, pitala sam. Ništa mi teško nije bilo. Čim sam prihvatila njega, prihvatila sam i njihove običaje i lako im se bilo prilagoditi. Uostalom, znala sam gdje se udajem”.

Za Bajram se okupi cela porodica, a Fljamur dodaje da njegova majka, iz ljubavi prema Maji, “sve pripremi i za Božić”.

”Volela bih da ljudi nemaju predrasude i da shvate da je bitno da se vole i da izbor bude njihov”, ističe Maja.

Nikšić foto: Shutterstock

Sa izrečenim je saglasan i Fljamur. ”Poručio bih svima da nemaju predrasude, da se vole, jer ljubav je najvažnija. Lepo je dok se mladi zabavljaju, ali mnogo je lepše u braku, a mi smo naš brak ukrasili sa Fanom za koju bih voleo da odraste u lepoj atmosferi, da bude srećna i uspešna kao tetka po kojoj nosi ime”, rekao je on na kraju razgovora za "Vijesti".

Kurir.rs/Vijesti.me