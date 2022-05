POLICAJAC BIO TAJNI AGENT U KAVAČKOM KLANU? Abazović: To su priče za malu decu

Premijer Crne Gore Dritan Abazović kazao je, komentarišući dokument Europola po kojem su službenici policije Petar Lazović i Ljubo Milović pripadnici "kavačkog kriminalnog klana", da ne zna gde su oni, da je reč o "skandaloznim stvarima", a da su tvrdnje bivšeg specijalnog tužioca Milivoja Katnića da je Lazović bio na tajnom zadatku "priče za malu decu".

"Materijal Europola koji se ne odnosi samo na ovaj slučaj je počeo da se ustupa Crnoj Gori u kontinuitetu od jula. U julu smo imali novi kontigent preglomaznog materijala, i novi specijalni tužilac imaće puno posla. Radi se o stotinama hiljada poruka" koje treba analizirati - rekao je Abazović, navodeći da neko u Specijalnom državnom tužilaštvu "nije hteo da radi svoj posao u cilju zaštite mafije".

Specijalno tužilaštvo na čelu s Katnićem je ranije utvrdilo da nema osnova za preduzimanje krivičnog gonjenja, ali je novi tužilac Vladimir Novović naložio da se formira novi predmet.

Katnić je medijima kazao da je Lazović bio na tajnom zadatku. On je sin bivšeg visokog policijskoj zvaničnika Zorana Lazovića, za koga pojedini mediji tvrde da je u kumovskim vezama s Katnićem.

Abazović je u intervju za TV Vijesti istakao da njegov zadatak, dok je bio potredsednik Vlade, nije bio da čita poruke Europola, niti je sada tu da bi ocenjivao dokaze.

"Za informacije o Lazoviću i Miloviću sam znao na način na koji ste i vi znali. Ovo konkretno su dokumentacije Europola koja je tajna, ne treba da uznemiravamo javnost dokumentacijom, već neaktivnošću specijalnog tužioca. Imamo procese koji se dešavaju prema pripadnicima Uprave policije, ali i Uprave carina, ali očekujem i da bude tako i prema nekim političarima", naglasio je Abazović.

On je istakao da osnovano sumnja da su "određene strukture u vrhu crnogorske policije" bile "potpuno jedinstvene u sprovođenju kriminalnih aktivnosti".

"Oni nisu bili na radnim zadacima", naglasio je Abazović povodom tvrdnji bivšeg specijalnog tužioca Katnića da je policajac Lazović "bio na radnom zadatku" i da su njegovi pretpostavljeni bili upoznati s njegovim kontaktima s "kavačkim klanom".

Abazović je kazao i da sve ovo nije moglo to da prođe bez znanja šefa države Mila Đukanovića.

"Ovde se znalo i ko pije i ko plaća, isto kao što verujem i da će se znati ubuduće, ali da će se drugačije svoditi računi", upozorio je Abazović.

Izneo je da je "rekao u oči" bivšem tužiocu Katniću o vezama pripadnika policije s kriminalnim klanovima i njihovim "zajedničkim žurkama".

Komentarišući to što je Katnić odbacio navode Europola i da je Lazović bio tajni agent koji je donosio korisne informacije istražiteljima, Abazović je rekao da je to "priča za malu decu", jer Lazović "nije mogao da bude na tajnom zadatku jer to tada zakon nije poznavao".

Abazović je rekao da ne zna gde su Lazović i Milović i "oni na regularan način nisu prešli državnu granicu”.

Po podacima Europola, na tajnim računima Ljuba Milovića bilo je 48 miliona evra.

Državni sekretar Ministartva pravde, Andrej Milović, kazao je nedavno da su partnerske službe pre dva meseca obavestile Vladu da trojica crnogorskih policajaca, među kojima nije Milović, imaju po više od 50 miliona evra na računima.

Abazović je rekao da nema tu informaciju i da mu je nije preneo ni prethodni premijer Zdravko Krivokapić, a ocenio je da će finansijska istraga biti komplikovana.

(Kurir.rs/Beta)