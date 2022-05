HAVARIJA NA JEDRENJAKU JADRAN Školski brod Mornarice Vojske Crne Gore doživeo lom drvenog krsta dok je bio na vezu u luci Bar!

Na školskom brodu Mornarice VCG, jedrenjaku „Jadran“ u srijedu je dok je brod bio na vezu u luci Bar, došlo do ozbiljinje havarije – loma glavnog (deblenog) krsta na prednjem jarbolu broda.

Drveni krst koji služi za razapinjanje jedara i to tzv. košnjače i deblenjače, težak je nekoliko stotina kilograma i kako „Vijesti“ nezvanično saznaju, pukao je usled lošeg materijala od kojeg je bio napravljen i ranijih oštećenja koja su na njemu evidentirana u prethodnom periodu. Srećom, prilikom pucanja, nije došlo do pada deblenog krsta na palubu broda, već je on ostao da slomljen i deformisan, stoji pri prednjem jarbolu učvršćen tzv. hajmicom, a čime su izbegnute povrede i moguće ljudske žrtve među posadom broda koja se tada zatekla na manevarskoj palubi jedrenjaka.

„Iako je ovakvo oštećenje broda i njegove opreme nešto što po svom karakteru spada u tzv. „vanredni događaj“ o kome se po „Pravilu službe“ mora izvestiti pretpostavljna komanda, iz Komande Mornarice VCG o vanrednom događaju na šb „Jadran“ nisu obavestili Ministarstvo odbrane. Navodno, niko nije želio da „zagorča“ prvi radni dan novoimenovang ministra Raška Konjevića (SDP) koji je baš u sredu bio prvi put na poslu na toj dužnosti“- tvrdi dobro upućeni izvor iz Mornarice.

Dan nakon incidenta, polomljeni debleni krst je u četvrtak skinut sa prednjeg jarbola „Jadrana“ kako ga prolaznici koji šetaju marinom u Baru blizu operatvne obale putničkog terminala gdje je jedrnjak vezan, ne bi gledali onako vidno deformisanog na snasti broda. Ovo potvrđuju i fotografije koje su čitaoci „Vijesti“ juče snimili u Baru.

Iz Ministarstva odbrane juče nisu odgovorili na pitanja u vezi incidenta i oštećenja koje je pretrpio školski brod „Jadran“ – da li su zvanično obavešteni od tome od Komande MVCG, te što se preduzelo da se utvrde uzroc havarije i odgovornost za nju. Naime, slomljeni debleni krst je relativno novi drveni element snasti „Jadrana“ a koji je napravila jedna hrvatska firma i isporučila za ugradnju na jedrenjak prilikom njegovog posljednjeg generalnog remonta što je obavljen u bivšem Jadranskom brodogradilištu Bijela. Taj remont koji je Ministarstvo obrane (MO) koštao preko 1,7 miliona evra obavljen je za vreme mandata Milice Pejanović-Đurišić (DPS) i Predraga Boškovića (DPS) na čelu tog ministarstva i to prilično nekvalitetno. Zbog toga je MO lani, dok ga je vodila bivša ministarka Olivera Injac, najavilo da će preispitati rad članova Nadzornog odbora koji je formiran za praćenje i prijem radova prilikom generalnog remonta školskog broda Mornarice VCG, jedrenjaka „Jadran“ u Bijeloj, a koji je obavljen od jeseni 2013. do proljeća 2017. godine.

Iz MO je marta prošle godine, rečeno je da je dio radova vrednih ukupno oko 1,7 miliona eura, na brodu koji je ponos Mornarice VCG, obavljen vrlo nekvalitetno, a neki novougrađeni sistemi nisu nikada ni profunkcionisali kako treba. To se u prvom redu odnosi na novougrađeni sistem kimatizacije broda koji nikada nije proradio kako je planirano i projektovano, odnosno na ugrađene novoizrađene drvene elemente snasti „Jadrana“ koje je tada napravila jedna hrvatska firma iz Bakra. Skupo plaćeni drveni nastavci jarbola i kosnika, odnosno križevi na jarbolima pokazali su se mnogo nekvalitetnijima od narudžbom specifikovanih, a urađeni su od smrekovog drveta koje je još bilo prilično zeleno i nije dovoljno „odležalo“, pa su ubrzo po ugradnji evidentirane deformacije, pukotine i čak truljenja na djelovima novougrađenih drvenih elemenata snasti. Iako je su od generalnog remonta broda prošle tek nepune četiri godine, snast jedrenjaka MCG je već lani bila u tako lošem stanju da „Jadran“ nije bio sposoban da sigurno jedri bez opasnosti da će pod naprezanjem od podignutih jedara i vjetra u njima, neki od drvenih elemenata snasti pući i možda se srušiti na palubu.

U sredu se baš to dogodilo u Baru i to u momentum kada debleni krst broda uopšte i nije bio opterećen razapetim jedrom jer je “Jadran” koji komanduje kapetan korvete Ivan Laković, već duže vreme vezan uz obalu i skoro da uopšte ne isplovljava na more.

Iz MO su ranije rekli da je taj resor sa tadašnjim Jadranskim brodogradilištem Bijela zaključilo ugovor 29.januara 2013. godine, o izvršenju usluge remonta i dokovanja školskog broda „Jadran“ prema prihvaćenoj tehničkoj specifikaciji.

„Ugovor je završen 29.novembra 2017. godine sačinjavanjem Zapisnika o prijemu remontnih radova, u kojem su navedeni svi nedostaci uočeni tokom primopredaje. Za praćenje i realizaciju ugovorenih radova oformljen je Nadzorni organ od strane Ministarstva odbrane. Tokom realizacije ugovora, ugovorena tehnička specifikacija imala je više zaključenih anexa i sedam Sporazuma.“- kazali su iz MO.

Zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza u dijelu roka izvršenja usluge i kvaliteta izvršenih radova, MO je kako su naveli, 15.decembra 2015. godine, pred Privrednim sudom u Podgorici prijavilo potraživanje u iznosu od 221.174,25€ na ime izrade novih elemenata drvenih snasti i na ime penala iznos od 92.628,57€.

„Presudom Vrhovnog suda Crne Gore dana 10.oktobra 2019. godine, ovaj postupak je okončan, tako što je delimično usvojen tužbeni zahtev u delu potraživanja zbog kašnjenja završetka remonta, dok je kao neosnovan odbijen tužbeni zahtev u dijelu izrade novih elemenata snasti. U svakom slučaju, Ministarstvo će ispitati rad Nadzornog organa i pozvati na odgovornost lica koja su učestvovala u ovom projektu.“- kazali su lani „Vijestima“ iz resora koji je tada vodila ministarka Olivera Injac.

Nezvanično, firma iz Hrvatske koja je angažovana za izradu novih drvenih elementa snasti za „Jadran“, osnovana je malo pre tendera za remont tog broda kojeg je raspisalo crnogorsko MO, a koje je tada vodila ministarka Milica Pejanović-Đurišić, te se ugasila odmah poslije „obavljenog posla“ na školskom brodu MVCG.

Iz Ministarstva odbrane na čijem je čelu sada lider SDP-a Raško Konjević nisu odgovorili na pitanja “Vijesti” da li najnovia havarija koja se na brodu desila u Baru i činjenica da “Jadran” već duže vrijeme nije u stanju da jedri, niti brod uopšte isplovljava iz te luke, potvrđuje da Crna Gora nije u stanju da adekvatno odžava i opslužuje ovaj vrijedni, ali za održavanje i eksploataciju vrlo zahtjevam brod koji će dogodine navršiti 90. rođendan. MO nije odgovorilo ni pitanje što će taj resor preduzeti da se školski brod “Jadran” popravi, održava i koristi na adekvatan način, s obzirom na izuzetnu tehničku, istorijsku i kulturološku vrijednost tog broda i njegov značaj za pomorsku tradiciju svih bivših jugoslovenskih republika.

