PUT DO CRNOGORSKOG PRIMORJA I DALJE MUKOTRPAN, UPRKOS NOVOM AUTO-PUTU: Na ovom delu centimetri vas dele od AMBISA I KANJONA! VIDEO

preko trnja do mora

I pored otvaranja novog autoputa na relaciji Smokovac-Mateševo u Crnoj Gori, put iz Beograda ili Niša kroz Crnu Goru je i dalje mukotrpan za putnike jer se putuje oko 15 odnosno 12,5 sati, zavisno od gužve kada se sa kopna ulazi iz Podgorice na Primorje.

U špicu sezone koja se očekuje od Budve do Boke Kotorske je moguće putovati i dva do tri sata zbog kolone na magistrali. Reporter Kurira je prošao novim auto-putem pet ili šest sati nakon otvaranja, a u razgovoru sa vozačima autobusa saznajemo da ima problema kada se pređe granica sa Crnom Gorom.

00:34 Uprkos novom autoputu, put do crnogorskog primorja i dalje mukotrpan

- Novi autoput je zaista napravljen luksuzno, ali je dugačak je skoro 42 kilometara što se pređe za nekih 20 do 25 minuta. Na većem delu puta su radovi. Kada se izađe iz Podgorice prema Srbiji na jednom delu puta postoje semafori zato što je kolovoz toliko uzak da se jedva mimoiđu dva vozila. I tu je problem. Jedan broj vozača u Crnoj Gori ne poštuje te semafore tako da ste vrlo često u prilici da vozite na milimetre od automobila, a na santimetre su vam abmisi i kanjoni - priča nam jedan od vozača niškog autobusa.

foto: Kurir.rs/M.S.

Na novom autoputu su 16 tunela osvetljeni, imaju signalizaciju, dok se kod ostalih tunela u Crnoj Gori vidi da nije ulagano ništa godinama.

Od Niša do crnogorskog primorja ima nekih 550 kilometara što iznosi isto koliko i do prvih letovališta u Grčkoj, ali se ovaj put do Crne Gore prelazi za duplo više vremena i uz ozbiljne rizike u odnosu na letovališta u Grčkoj. U ovoj zemlji je put prema Halkidikiju, ali i prema Atini pokriven kamerama tako da nema šanse da stanete nakon kvara, a da neka specijalna služba "ne doleti" u pomoć.

foto: Kurir.rs/M.S.

U Crnoj Gori mogu da pomognu samo dobronamerni ljudi. Na novom autoputu je danas počela da se plaća putarina, a u planu je izgradnja infrastrukturalnih objekata kao što su pumpe, restorani i drugo.

(Kurir.rs / Video tekst M.S.)