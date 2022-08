TEMELJNI UGOVOR SE NE MOŽE PONIŠTITI! Mitropolit Joanikije: Ako neko hoće da ga ospori, BORIĆEMO SE ZA SVOJA PRAVA

Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije izjavio je večeras da bi eventualno osporavanje Temeljnog ugovora između SPC i Vlade Crne Gore predstavljalo nasilje nad crkvom i istakao da je on potpisan i da se ne može ni poništavati, ni menjati, osim uz saglasnosti obe strane.

- Ne znam za mogućnost jednostranog raskida ugovora. Mi smo otvoreni za sve, ali mislim da je na to pitanje stavljena tačka i da se neće ništa suštinski promeniti. Imamo Zakon o slobodi veroispovesti, koji nije idealan ali je prihvatljiv, kao i Temeljni ugovor, koji nije idealan ali je prihvatljiv, i mislim da je time položaj SPC u Crnoj Gori rešen, a ako neko to hoće da ospori, mi ćemo se boriti za svoja prava kao i do sada - rekao je mitropolit Joanikije za Radio-televiziju Crne Gore (RTCG).

Mitropolit Joanikije foto: Nemanja Nikolić

Mitropolit je istakao da je u celu priču bilo mnogo uplitanja politike i dodao da mu je drago što, kako je kazao, crkva neće više moći da bude predmet političkog potkusurivanja.

- Mi se nikada nismo bavili stranačkom politikom, sada smo rešili neke ključne stvari i možemo da se posvetimo svom ključnom poslu. Kada smo bili diskriminisani i obespravljeni u sopstvenoj državi morali smo izaći na ulice, što je moralo da ima političke posledice i one su vidljive. Pozvali smo narod da životima brani svoje svetinje i dostojanstvo i uspeli smo da odbranimo crkvu, ali daljeg uplitanja u politiku nije bilo - rekao je Joanikije.

Na konstatacije koje se mogu čuti u javosti da se potpisivajem Temeljnog ugovora sva crkvena imovina u Crnoj Gori prepisuje Beogradu, mitropolit je rekao da je reč "o notornim lažima i manipulacijama".

Potpisivanje Temeljnog ugovora foto: Beta

Istakao je da je sva imovina upisana na eparhije SPC koje deluju u Crnoj Gori, da je upisna u katastar Crne Gore i da se na nju odnose crnogorski zakoni.

Joanikije je istakao da potpisivanjem Temeljnog ugovora SPC nije dobila ništa više nego Katolička crkva ili Islamska zajednica svojim ugovorima.

- Možda smo u nekom pogledu dobili i manje nego Katolička crkva. Oko javno-pravnog statusa, tu je mnogo više naglašen javno-pravni subjektivitet Katoličke crkve u Crnoj Gori nego SPC - kazao je Joanikije za RTCG.

(Kurir.rs/ RTCG)