MILO U SLOBODNOM PADU! Opozicija ponovo ujedinjena, DPS-u nema spasa: Crna Gora dobija novu vladu, EVO ŠTA ĆE BITI SA DRITANOM

Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić rekao je da je parlamentarna većina koja je pobedila 30. avgusta 2020. godine je ponovo zajedno.

Mandić je posle sastanka saopštio da je potpisan sporazum o formiranju nove Vlade Crne Gore, a nakon sastanka je zakazana je sednica Skupštine na čijem dnevnom redu bi trebalo da se nađe inicijativa za smenu predsednice parlamenta Danijele Đurović.

Advokat Predrag Savić i Vladislav Dajković, političar iz Crne Gore u emsiji Usijanje na Kurir televiziji istakli su da su uspesi Dritana Abazovića postignuti tokom sto dana vlade neosporni.

foto: Kurir televizija

- Rezultati te manjinske vlade su impresivni, čak su uspeli da potpišu i Temeljni ugovor zbog koga su kasnije i izgubili vlast, zatim borba sa kriminalom i korupcijom koja bila impresivna. Sadašnja ministarka je poslala svilen gajtan za svakog poštenijeg i časnijeg Srbina, koji je bio u upravnim odborima i kulturnim institucijama i sve ih smenila po nacionalnoj osnovi i ono što je dobro, takvi se više neće pojavljivati - kaže Savić, koji navod i da će u naredne dve nedelje biti teški i mukotrpni pregovori.

Mesto Danijele Đurović bitno je jako za demokrate, zato i žele njenu smenu, istakao je Savić.

- Sujeta u Crnoj Gori je veliki problem. Dobro je što su složili rogove u vreću, ali treba i tu vreću vezati nekako sada - istakao je Savić.

Postoji rivalnstvo između Alekse Bečića i Dritana Abazovića, a Dajković ističe da je sujeta prisutna u opozicionom bloku posebno.

foto: Kurir televizija

- Rok za formiranje nove vlade ističe polako. Sujete su velike, a mislim da su se naši političari iz opozicije dozvali pameti i shvatili da je Milo Đukanović neprijatelj broj jedan i da nema sreće u CG dok se opozicija ne ujedini i dok Milo ne bude procesuiran za sve što je radio - istakao je Dajković.

Kako sada stvari stoje teško da će Dritan Abazović biti premijer, ali da bude potpredsednik vlade, verujem da bi to prihvatili, istakao je Savić.

- URA sada nastupa sa SNP kao jedna kompaktna politička grupacija koja ima i veću moć da uslovljava. Probleme prave bošnjačke stranke, koje se pokazuju kao Milov satelit - kaže Savić.

foto: Kurir Televizija

Dajković je naveo da je nakon 30. avgusta 2020. najveća prevara u igri stranih ambasada, Dritana Abazuovića i Zgravka Krivokapića bila šteta naneta Demokratskom frontu.

- DF se obavezao da će poštovati sve međunarodne obaveze Crne Gore, podržavam taj stav, naročito ako pričamo o tehničkoj vladi koja treba da postavi temelje novim, poštenim izborima kakvi se nikada do sada nisu desili u Crnoj Gori - rekao je Dajković.

On je naveo da je pored svega, Dritan Abazović napravio ključnu grešku kada je formirao manjinsku vladu.

- Ne možeš ti sa Milom Đukanovićem da praviš bilo kakvu vrstu političkog dogovora sa njim, kada je on najveći neprijatelj CG.

foto: Shutterstock, Stefan Jokić

Ovaj ugovor bi mogao da bude poslednju udarac DPS-u.

- DPS je u slobodnom padu i samo glupostima ove pobedničke koalicije opstaje i uz pomoć plaćenika iz Evrope, poput Lajčaka. Otuda je i došlo do negativne slike o DF, koji nije pridavao važnost odnosima sa ostalim demokratskim snagama CG. Mora se i sa drugima sarađivati. DF je sada imao jedan racionalni pristup. Gospodin Medojević je u jednoj izjavi rekao da je Crna Gora zrela za uvođenje vanrednog stanja i da se mafijaške organizacije proglase terorističkim organizacijama, jer od momenta kada je dodatno ugrožena bezbednost Novovića. To je bio i povod da Medojević da ovakvu odluku, i on je u pravu kada kaže da je DPS političko krilo mafije - kaže Savić.

foto: Kurir televizija

Dajković je istakao da se Crna Gora nalazi u institucionalnoj blokadi i da bi vlada trebalo da bude tehničkog karaktera.

- Smena Danijele Đurović bi trebalo da bude potpuno nebitna stvar. Ako je demokratama baš toliko bitno da se Aleksa Bečić vrati na mesto predsednika skupštine, a tu funkciju je obavljao brilijantno, čovek je rođen za to mesto. U ovom trenutku zabrinjava činjenica da nema konsenzusa ida zbog pojačanih apetita za vlast ne bude dogovora - kaže Savić.

