ĐUROVIĆ: Skupština da nastavi da radi u punom kapacitetu, ispoštovaću svaki dogovor

Predsednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović, rekla je da će nakon nastavka danas pauzirane sednice parlamenta, bez obzira na njen ishod, najveći zadatak partija biti "da budu odgovorne prema institucijama".

-Imala sam sastanak s predsednicom Ustavnog odbora Simonidom Kordić, s kojom sam razgovarala o izboru sudija Ustavnog suda (US). Dogovoreno je da se u ponedeljak održi sednica Odbora, jer je završen konkurs za izbor sudija US. Očekujem dobronamernost da se dođe do kvalifikovane većine, i da ćemo već u prvom krugu doći do dvotrećinske većine. Takođe, pred nama je i izbor članova Sudskog saveta. Nisama imala prilike da razgovaram sa predsednikom Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Momom Koprivicom. Nadam se da ćemo razgovarati narednih dana u vezi sa nastavkom procedure izbora članova Sudskog saveta... Ne verujem da neko želi da opstruira izbor sudija US, jer bi se na taj način uticalo na odgađanje izbora, rekla je Đurović na pres-konferenciji..

Na pitanje da li razmišlja da podnese ostavku ili pak očekuje da će biti smenjena kad se nastavi sednica Skupštine, Đurović je odgovorila:

-U ovom trenutku ne mogu da kažem šta može biti potencijalni dogovor. U svakom slučaju, sve mogućnosti su otvorene. Skupština treba da nastavi da radi u punom kapacitetu. Svaki dogovor koji bude rezultirao adekvatnim brojem poslanika - dakle parlamentarnom većinom - ja ću ga svakako ispoštovati".

