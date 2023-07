Novinarka podgoričkih "Vijesti" Jelena Jovanović, je u kancelarijama Specijalnog državnog tužilaštva zahtevala da istraže brojne medijske objave u kojima se navodi da je ona glavno pero istraživačkog novinarstva Škaljarskog klana i da za pojedine tekstove uzima novac.

Nakon tih optužbi, koje su prvo stigle iz Demokratske partije socijalista, Jelena Jovanović je podnela krivičnu prijavu protiv sebe, tražeći od tužioca da iskoristi sve mehanizme na raspolaganju i da se hitno istraži i njena i imovina članova najuže porodice.

Zašto je crnogorska novinarka podnela krivičnu prijavu protv sebe odgovorila je lično u jutrnjem programu Kurir televizije u koji se uključila preko vibera.

foto: kurir televizija

- Prvobitno sam pozvala DPS odnosno autore saoopštenja u kojem su oni mene i moje kolege nazvali pripadnicima škaljarske kriminalne organizacije. Mi smo pisali o dokumentima koji su stizali iz Europola. Zbog toga sam ih lepo pozvala da me kao odgovorni građani prijave ukoliko sumnjaju da je neko počinio tako ozbiljna krivična dela - rekla je Jovanović i dodala:

- Pošto oni to nisu učinili ja sam podnela prijavu protiv sebe. Prvo sam pitala da li je to moguće i pošto su mi rekli da jeste ja sam to i učinila. Naravno to podrazumeva i saslušanje ljudi koji su pisali takva saopštenja pa se nadam da će se oni odazvati pozivu tužilaštva i da će biti odgovorni kad to već nisu bili kad je trebalo da podnesu tužbu. Tražim da se utvrdi da li sam ja stvartno uzimala izjave od pripadnika kriminalnog klana i da li sam recimo sa njima ubijala ljude i švercovala kokain.

02:37 NOVINARKA PODNELA KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV SEBE?! Ne očekujem od tužilaštva da pere moju biografiju! Biće saslušani i članovi DPS-a

Kurir.rs

