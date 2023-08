TURČIN HTEO DA SILUJE MILICU: Kolašinka odbranila čast i sada treba da plati kaznu od 82,5 evra!

Večernji izlazak u grad u rodnom Kolašinu, ostaće zauvek urezan u sećenju mlade meštanke Milice Živković (24).

Kad je sa drugaricom prelazila preko trga u Kolašinu, uvidela je da ih nepoznati muškarac prati, ubrzo ih je sustigao i krenuo nedolično da dodiruje Milicu iako se nikada ranije u životu nisu sreli.

- Prvo me je uhvatio za bradu, nakon toga za zadnjicu. Krenula sam da se otrgnem od njega i tu je krenula naše koškanje koje je potrajalo čitavih 40 minuta. Pokušavao je da me poljubi u vrat, de me dodiruje ali sam mu se ja suprostavila. Kad je naišao prolaznik, on je pobegao - kaže za RINU Milica.

foto: RINA/Privatna arhiva

Prilikom bega, napadaču su ispala dokumenta i tada je ustanovljeno da je u pitanju turski državljanin. Milica je ta dokumenta sledećeg jutra odnela u policiju da prijavi nasilnika i tada je za ovu mladu devojku usledio novi šok. Koji ju je zaboleo više od prethodnog napada.

- Dok sam davala izjavu, rekla sam kako sam u samoodbrani i ja fizički napala tog čoveka. Tada sam ja ispala kriva, dobila sam opomenu jer sam navodno prekršila nužnost u samoodbrani. Pokazivala sam sudiji hematom koji sam ja zadobila na ruci, da bi on rekao kako sam tu povredu dobila kad je Turčin pokušavao da me odvoji od sebe - navela je Milica.

foto: RINA/Privatna arhiva

Ona je kazala da je "ostala bez reči".

- Prema odluci Opštinskog suda dobila sam opomenu i da platim novčanu kaznu u iznosu od 82 evra i 50 centi jer sam se branila. Nisam preterano osetljiva i retko plačem, ali taj dan kad mi je stigla ta opomena pustila sam suzu. Nisam mogla da verujem da se tako rešava napad na ženu - iskrena je Milica.

foto: RINA/Privatna arhiva

Ona dodaje da će se na ovu odluku žaliti, ne zbog novca koji mora da uplati, već kako bi pravda bila zadovoljena, ali i drugim mladim ženama i nadležnim organima poslata poruka da žena ne bi trebalo da bude kažnjena ako se brani od napadača koji pokušava da je napastvuje ili na bilo koji način ugrozi.

- Ja sam imala sreću jer sam trenirala kik-boks i mogla sam sama da se odbranim od napadača. Da je naleteo na neku drugu devojku, koja nije bila u stanju da mu uzvrati, veliko je pitanje šta bi bilo i kako bi se sve završilo - zaključuje Milica.

Napadač iz Turske je identifikovan i saslušan. Iz Upave policije navode da je sankcionisan shodno Zakonu o strancima, dobio je novčanu kaznu u iznosu od 200 eura. Mnogi su Milici pružili podršku smatrajući da je ova čitava situacija nečuvena.

(Kurir.rs/RINA)