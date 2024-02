ABAZOVIĆ OPTUŽUJE PREMIJERA: Spajićev ujak vodi glavnu reč oko kadrova u Vladi Crne Gore

Bivši premijer Crne Gore i lider GP URA Dritan Abazović tvrdi da glavnu reč oko kadrova u Vladi Crne Gore vodi ujak premijera Milojka Spajića.

Abazović tvrdi da je taj Spajićev rođak potencijalni kandidat za direktora Agencije za nacionalnu bezbednost.

"Imam informaciju da je to izvesni Kankaraš. To nisu ljudi sa kojima mi pričamo neobavezne priče, pijemo kafu, igramo fudbal. To su ljudi koji određuju sudbine građana Crne Gore. Ujak da kadrira? Pa to ni Milo Đukanović nije radio. Da mu politiku vodi sin, tetka ili sestra. Oni jesu pravili biznise. Uglavnom su gradili hidroelektrane, ali nisu kadrirali. Taj DPS kakav god da je bio, imao je partijsku strukturu", rekao je Abazović .

Sreten Kankaraš za portal "Vijesti" nije želeo da komentariše navode Abazovića.

Bivši premijer tvrdi da Kankaraš obavlja intervjue sa svim kandidatima za važne funkcije u brojnim sektorima.

"On vrši intervjue za direktora policije, ima kandidata za direktora ANB-a, a i sam je potencijalni kandidat za tu funkciju", rekao je Abazović.

foto: EPA/GEORGI LICOVSKI

Lider GP URA osvrnuo se i na novog izvršnog direktora Pokreta Evropa sad (PES) Vlada Bojovića, vlasnika kompanije Lutreks.

Abazović tvrdi da je tokom afere Do Kvon Spajić odlučio da se skloni u prostorijama Lutreksa, "kako bi se sakrio od hapšenja".

"Dobio sam tu informaciju, a ne znam da li može da se potvrdi ili ne: da se Spajić krio u skladište Lutreksa kad su mislili da ga uhapse za Do Kvona. A niko nije hteo da ga hapsi. Ja stvarno ne znam u kakvim filmovima ti ljudi žive", kazao je Abazović.

On je izneo tvrdnje da je Spajića, dok je trajala afera Do Kvon, kontaktirao jedan od visokih funkcionera Srpske napredne stranke (SNS) Zoran Korać, koji mu je navodno dao dalje instrukcije.

"Zoran Korać iz Beograda mu je tada rekao da se ne krije u skladište Lutreksa, nego da se sakrije u prostorijama PES-a. Rekao mu je da tamo boravi, pa ako te uhapse, neka te uhapse u prostorijama partije", kazao je Abazović.

Kurir.rs/Vijesti