DARKO DAO ŽIVOT POKUŠAVAJUĆI DA SPASE TROČLANU PORODICU Tragedija potresla region:"Ponosni na ono što je uradio iako ga više nema"

Tragedija u kojoj je stradalo četvoro ljudi, dogodila se ispod manastira Vranjina, na Skadarskom jezeru kada se trećeg februara 2019. godine prevrnuo čamac. Tom prilikom poginuli su supružnici Jana i Ratko Kumburović i njihova kćerka Nina.

Nesreća je bila još veća kada se saznalo da je Jana unutar utrobe, nosila još jedno dete. Iako se prvobitno spasao, kada je video da mu prijatelji nestaju u virovima Skadarskog jezera, hrabri Kučanin je pošao nazad da ih spasi i nažalost, udavio se.

Ronioci su odmah pronašli tela Nine i Jane Kumburović, dok je telo Darka Vujoševića pronađeno 24. februara, a Ratka Kumburovića 3. marta kod ostrva Grmožur.

Nakon opela Ratku Kumburoviću sveštenik Nikola Pejović je naglasio da su Ratko, Jana, Nina i Darko bili istinski Božiji ljudi koji su kratko na zemlji poživeli, ali da je njihov život bio sadržajan i da nema tog dugačkog života koji bi ispunio ono što su oni ispunili:

“Danas kada je porodica u krizi, kada muž ne poštuje ženu, deca roditelje … kada majke ubijaju decu, evo porodice kroz koju nam Gospod pokazuje kako treba da se živi! Majka ne pušta iz naručja svoje dete po cenu života, otac skače za njima, a brat Darko pokazuje da nema veće ljubavi nego da neko život položi za bližnjega svoga.”, rekao je on tada okupljenima oko humke Vujoševića.

Iste godine, četvrtog marta, njemu je posthumno dodeljen orden za hrabrost. Na svečanoj ceremoniji, njega je primila Darkoga supruga, Mirjana, koja je biranim i emotivnim rečima, zahvalila prisutnima na nagradi.

"Ne znam šta da kažem... Mi smo ponosni na ono što je Darko uradio iako njega nema. To je baš Darko, ono što je on uradio, to je baš Darko. Svako ko ga poznaje, zna da je to on. Hvala gradu što je prepoznao Darkovu dobrotu i želim da se Darkova dobrota i ovo što je on uradio useli u srca svih nas, i da svi budemo bolji jedni za druge“, rekla je ona tom prilikom na konferenciji za štampu.

Darkov čin, pamtiće se i prepričavati godinama, decenijama, sve dok je poslednjeg iz loze Kumburović i Vujoševića. Jer, priče o herojima žive i idu s kolena na koleno i umreće tek kad nestane i poslednji čovek sa lica zemlje.

