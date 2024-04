"OBEĆAO MI JE 70.000 EVRA, 4 DANA SMO ČEKALI METU" Uhapšeni opisao kako je ubijen Marković: Bilo je slučajno...

Haris Kočan, osumnjičeni za ubistvo svog navodnog saradnika Radovana Markovića, pred tužilaštvom je detaljno govorio o tom zločinu i o likvidaciji koju je imao zadatak da izvrši. On je kazao da mu je za ubistvo, za sada NN lica, ponuđeno do 70.000 evra.

Naveo je i da su tri, četiri dana u napuštenom objektu kod mesta Meterizi čekali da naiđe meta. Tvrdi da je slučajno upucan Marković. Priznao je i da je imao zadatak 2023. godine da ispali zolju na određenu metu.

Tada su napadnuti Igor Mašanović i Nikola Drecun.

Kočan i Burda,kao i sada pokojni Marković, prema evidenciji policije dovode se u vezu sa škaljarskim klanom.

Prema navodima Višeg državnog tužilaštva, osumnjičeni Haris Kočan je 3.aprila s umišljajem ubio Marković Radovana.

- Na način što je dok se sa oštećenim nalazio u PMV marke "mini kuper" sive boje, italijanskih registarskih oznaka, sedeći na zadnjem sedištu, a oštećeni na mestu vozača, dok je vozilo bilo u pokretu, iz vatrenog oružja - automatske puške, koju je prethodno uzeo od okrivljenog Burga Vanje, za sada nepoznate marke i kalibra, koju je neovlašćeno držao i nosio na javnom mestu, a čije držanje je zabranjeno građanima ispalio više projektila u pravcu oštećenog, od kojih su dva projektila pogodila oštećenog u predelu leđa, nanoseći mu tom prilikom prostrelne rane, od kojih je kod oštećenog nastupila smrt - navodi se u dokumentu iz istrage u koji je portal Dan imao uvid.

Tužilaštvo dalje navodi da je okrivljeni Burda Vanja u istom vozilu sedio na mestu suvozača, držeći ispred sebe automatsku pušku, a kako bi pomogao osumnjičenom Harisu Kočanu u prikrivanju sredstava kojima je izvršio krivično delo ubistvo i nastalih tragova od istog, benzinom posuo vozilo u kojem su se prethodno sva trojica nalazili, upaljačem napravio plamen koji je izazvao požar na vozilu.

- Okrivljeni Kočan Haris je u svojoj odbrani priznao izvršenje krivičnog dela za koje se tereti i u bitnom naveo da se sa Marković Radovanom slučajno upoznao, kada mu je predložio da za njega odradi neki posao, što je prihvatio, nakon čega su se sreli kod pasarele u naselju Zabjelo, u Podgorici, gde mu je Marković rekao da treba da odradi posao oko lišenja života nekih lica, nije mu navodio imena istih, ali mu je dao mobilni telefon, kao i šifru da bi ušao u njega, tačnije u program na telefonu u kojem će mu stići poruka - deo je navoda iz tužilačke istrage.

Dalje se u dokumentu navodi da se "potom ponovo našao sa njim na istom mestu, Marković je došao vozilom „Golf 6" sive boje, barskih registarskih oznaka, kada su se dogovorili da nastave komunikaciju preko telefona porukama, pa su se opet sreli nakon tri dana kada mu je Marković prvi put saopštio da bi za izvršenje ubistva trebao da mu da novac u iznosu od 40.000,00 € do najviše 70.000,00 €, a kojom prilikom su se dogovorili da za par dana okrivljeni dođe sa svojim stvarima na isto mesto, gde će ga čekati i da odatle idu na neko mesto na kojem treba da sačekaju dolazak lica koja treba da liše života".

Dana 28.03. ili 29.03.2024, prema navodima istrage u koje je portal Dan imao uvid, Burda je izašao iz svog stana sa putnom torbom u kojoj su se nalazili garderoba, hrana i voda, a sa Markovićem se našao na istom mestu kao i ranije, ali je tom prilikom došao sa vozilom „mini kuper" miš sive boje i sa istim je okrivljeni odatle upravljao sporednim putevima, izbegavajući nadzorne kamere.

- U jednom napuštenom objektu, u mestu Meterizi, su proveli tri - četiri dana, čekajući da naiđe meta, a prethodno je proverio automatsku pušku i karabin koje je sa sobom doneo u gepeku vozila Marković. Pojasnio je da je prvog dana po dolasku u mestu Meterizi, Marković pošao vozilom po još jedno lice i ubrzo sa njim došao, kada je vidio da se ispred suvozačkog mesta, na kojem je to lice sedelo, nalazi automatska puška, ali istu nije proveravao. Nakon što je Marković telefonom obavešten da se meta kreće, uputili su se vozilom ka glavnoj ulici, Marković je upravljao vozilom, nepoznati muškarac se nalazio na mestu suvozača i kod sebe držao automatsku pušku, dok je on sedeo iza suvozača, a automatska puška i karabin su se nalazili na sedištu iza sedišta vozača - deo je tvrdnji Kočana koje je iznio pred tužiocem.

Dalje je naveo da "dok su se vozili nepoznato lice mu je dodalo svoju automatsku pušku, kako bi je proverio i tom prilikom mu rekao da je ista zakočena, pa je on uhvatio za dršku, a metalni dio iste se zaglavio u delu naslona između sjedišta vozača i suvozača i kada je istu uhvatio kako bi je proverio, slučajno je stisnuo obarač, kada je počela rafalna paljba iz puške, ispaljeno je šest do osam metaka, a u tom momentu je cev puške bila usmjerena u pravcu Markovića, kada je Marković zaustavio vozilo, a on primetio da je pogođen u predelu desne ruke, a potom i u predelu šake".

- Izašla su sva trojica iz vozila, rekao je trećem licu da zapali auto, a on i Marković su prešli magistralu i tada je video da Marković ima povredu u predelu grudnog koša, pa ga je naslonio na jedno drvo, pokušavajući da mu pomogne, a kako je vidio da otežano diše i da mu ne može pomoći, odlučio je da pođe do glavne ulice i potraži pomoć, a kada je krenuo da ide odbacio je svoju kapu, medicinsku masku, rukavice i kutiju cigareta, a za to vreme je vidio da je nepoznati muškarac iz njihovog društva sa mesta gde je prethodno došao, tačnije u blizini oštećenog Markovića, pobegao uskim putem u nepoznatom pravcu. Takođe je naveo da je po izlasku na glavni put ugledao policijske službenike kojima je i rekao gde se nalazi povređeno lice - navodi se u dokumentu u koji je portal Dan imao uvid.

Prema podacima iz tužilačke istrage "okrivljeni Kočan Haris je u svojoj odbrani naveo i da je u novembru 2023. godine angažovan od strane nekog lica kako bi za novac lišio života neka takođe nepoznata lica, kada je aktivirao napravu zolju, kojom je zakačio vozilo "audi" crne boje.

- Pri čemu je pojasnio da mu je neko drugo lice, pored ovog koje ga je angažovalo, pokazalo gde treba da postavi zolju, što je i učinio u nekom naselju blizu Cetinja, te da je nakon što je istu aktivirao i nakon što je vozilo marke Alfa" koje je koristio za izvršenje tog dela, a koje mu je obezbedio muškarac koji ga je angažovao za to, ubacio u reku Moraču, sačekao ga vozilom nepoznati muškarac, koji ga je odvezao do određenog mesta- navodi se u dokumentu.

U svojoj odbrani okrivljeni Burda Vanja, prema navodima iz tužilačke istrage je naveo da je u Crnu Goru došao bez svoje volje, da su ga dok je bio u nekoj šumi u Srbiji vozilom "mini kuper" u Crnu Goru dovezli muškarac plave kose koji je upravljao vozilom, dok se na mestu suvozača nalazio muškarac crne kose, sa kojima je boravio kod nekog napuštenog objekta.

- Da se predmetnom prilikom nalazio u vozilu na mestu suvozača, da je dodao automatsku pušku koju mu je prethodno dao muškarac sa tamnom kosom koji je sedio na zadnjem sedištu, a kako bi je otkočio, te da je nakon sedam osam sekundi čuo pucnje, nije znao odakle dolaze, ali je ubrzo video dva muškarca iz njegovog vozila, čija imena ne zna, kako prelaze ulicu, kada mu je muškarac sa tamnom kosom dobacio pištolj i rekao da ga se reši, a takođe mu je rekao da zapali vozilo, pa je on iz gepeka uzeo kanister sa benzinom, kojim je posuo auto i izazvao plamen - dio je iskaza ovog osumnjičenog.

Dalje je, prema pomenutom dokumentu, Burda kazao da je pobegao kroz šumu.

- Gde se skrivao i narednog dana kada je izašao na ulicu, zaustavljen je od strane policijskih službenika kojima je sam predao pištolj, pri čemu je pojasnio da se tokom boravka u šumi gdje se skrivao, povređivao na trnju - navodi se u tužilačkom dokumentu.

