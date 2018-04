(VIDEO) PALE PRVE PRIJAVE ZBOG TUČE ISPRED SUDA: Mladiću koji je provocirao porodicu ubijene Kristine Krupljan preti zatvor

Prekršajnim zakonom je za to propisana kazna od 50 do 350 nemačkih maraka (nije greška, u zakonu su navedene marke) ili do 30 dana zatvora.



Palić je u ponedeljak bio na sudu zbog nasilja u porodici, odnosno, tuče s ocem Nikolom. Iz zgrade na Zrinjevcu izašao je oko 11.30 sati, a posle objave presude s prijateljem se na biciklima vozio oko suda. U trenutku dok je Vesna Krupljan, majka brutalno ubijene Kristine Krupljan, komentarisala presudu, sa strane je dobacivao "trebalo je o tome ranije da govorite".



U jednom trenutku, otac ubijene devojke, Dalibor Krupljan, i njegov brat potrčali su za njim. Dostigli su ga kod zgrade Ministarstva spoljnih poslova gde je stric ubijene izgubio živce i nasrnuo na mladića pa je otpočela tuča.



Sukob je prekinuo policajac koji je uspeo da uzme Palićeva dokumenta, ali mladići su uspeli da pobegnu na biciklima. Nije poznato jesu li prijatelji s

Komšićem ili su se s njim možda upoznali u pritvoru.

I stric ubijene devojke takođe je prekršajno prijavljen zbog svađe i tuče na javnom mestu. Za njegov prekršaj predviđena je kazna od 50 do 200 nemačkih maraka ili kazna zatvora do 30 dana.



Podsetimo, David Komšić (20) je u ponedeljak proglašen krivim za teško ubistvo trudne Kristine Krupljan (18). Osudili su ga na 30 godina zatvora. On je februara 2017. godine 88 puta izbo Kristinu u autu ispred njene zgrade u Zagrebu.

