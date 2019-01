BAHAĆENJE MLADOG SRBOMRSCA: Ivan Đakić se hvali svojim limuzinama, a pre ustaške čestitke Srbima, kleo se da će odrobijati jednog novinara (FOTO)

Ivan Đakić, sin HDZ-ovog saborskog zastupnika Josipa Đakića, priveden je na ispitivanje u policiju zbog govora mržnje na Fejsbuku, javlja RTL.

Podsećamo, mlađi Đakić je pravoslavni je Božić sugrađanima čestitao - slikom ustaše koji drži glavu zaklanog četnika. Kako nam poruka ne bi promakla potpisao je s "Svim prijateljima ‘srbicima’ sretan bozic”. Hrabri Đakić je objavu u međuvremenu uklonio, ali Forum mladih SDP-a je skrinšot objavo na svom Tviteru uz tvrdnju kako je to "bez sumnje, govor mržnje".

foto: Facebook

Đakić junior je i ranije bio poznat po pretnjama, a pre samo nekoliko meseci pretio je novinaru Ivanu Žadi. "Mlađi sin Josipa Đakića pred desetak svedoka zapretio je da će me ubiti. Rekao je: 'Onog Žadu ću zatući, ali ne moram ja prljati ruke. Platiću, znam već i koga u Zagrebu da to uradi umesto mene.' Rekao je to pred više ljudi u kafiću koji su mi to ispričali. Nije prvi put da mi prete, ali prvi put imam svedoke koji su me odmah nazvali i sve mi prepričali. Nije prijatno", rekao je Žada za portal Virovitica.net.

foto: Facebook

Jedna od svedoka bila je i Iva Anzulović obavestila Žadu i sama pokušala da prijavi događaj kao najavu krivičnog dela. Njenu su prijavu odbili da prime u virovitičkoj policiji i u nadležnom Državnom tužilaštvu. Upućena je, naime, kako je u situaciji svedoka javnih pretnji nanošenja teških telesnih povreda, "ona samo svedok a oštećeni je u tom predmetu Ivan Žada i on treba da podnese prijavu dok će se nju eventualno zvati da iznese iskaz."

"Nemalo sam ostala iznenađena jer sam zvala i policiju u Zagrebu, kao i advokata Vesnu Alaburić kako bih proverila jesu li zakoni koje ja znam, u svim izmenama i dopunama, isti svugdje u zemlji ili u Virovitici postoje neki drugi. Naravno da su iz Zagreba potvrdili kako sam ispravno postupila i da svako može podneti prijavu i policiji i tužilaštvu što, po zakonu, i moram učiniti jer je krivično delo znati za najavu krivičnog dela, a ne prijaviti ga.", objasnila je Anzulović za portal Virovitica.net

"Zanimljivo mi je postupanje ovdašnjih državnih službi. Po njima je, dakle, sreća što znam kontakte Ivana Žade pa sam mu mogla preneti najavu fizičkog napada ali što ako netko želi da bije nekog drugog mog kolegu kojem ne znam broj mobilnog a policija odbija da primi prijavu? Naravno da sam tog službenika policije prijavila MUP-u po broju značke i inzistiraću na sankcijama.", najavila je ona.

Nekoliko dana nakon toga, Đakić je preko svog Fejsbuk nastavio obračun sa Žadom. Između ostaloga je napisao: "Ja sam za svoga oca spreman i u zatvoru završiti DOŽIVOTNO ako treba, a ti si dobro razmisli!". Tek nakon toga je Žada podneo krivičnu prijavu DORH-u, a oni su pristali da pokrenu istragu. HND je objavio da je tokom istrage Đakić pretio svedoku, što je ona prijavila policiji.

Ivan Đakić inače je vlasnik hotela u Pitomači. Iza hotela stoji firma Đakić Tim d.o.o., a u zvaničnim podacima, ali i na stranici hotela, kao vlasnik naveden je upravo Ivan Đakić. Uz mlađeg sina Josipa Đakića firmu zastupa i stariji sin Tomislav Đakić, koji je član Uprave. Kompanija je 2017. prijavila prihod u visini od 60.000 evra. Prema podacima s poslovnih servisa, prijavili su sedam zaposlenih, a prosečna plata u neto iznosu bila je 240 evra. Godinu su završili u gubitku od 1.100 evra. Porodica Đakić bavi se turizmom, čini se, i na ostrvu Šolti, a sam Ivan Đakić podelio je na svom profilu link na internetu stranicu Apartmana Đakić putem koje se može rezervisati smeštaj u njihovim apartmanima.

Na svom Fejsbuku se mlađi Đakić pohvalio i besnim kolima Mercedesom i Audijem, ali nije jasno ko je vlasnik kog automobila. Biće posebno zanimljivo posmatrati istragu protiv Đakića i moguće sankcije, posebno u okviru ovih njegovih pretnji da je spreman i doživotno u zatvor. Setit ćemo se Ljube Ćesića Rojsa koji je slično govorio i tvrdio da bi radije u zatvor nego gulio krumpire pa je završio u staračkom domu gde je bojio jaja uz Uskrs.

Kurir.rs/Express.hr

Foto: Facebook

Kurir

Autor: Kurir