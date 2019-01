BAHATI SIN POSLANIKA HDZ PROVEO NOĆ U ZATVORU I DAO ISKAZ U POLICIJI: Tužilaštvo traži pritvor zbog govora mržnje prema Srbima, čeka se odluka sudije

Iako je Đakić odmah izbrisao ovu fotografiju sa porukom, njegov govor mržnje i podsticanje na nasilje osudili su hrvatska vlada i vladajuća HDZ, čiji je bio član iz koje je, prema nekim medijima juče po kratkom postupku izbačen, a prema nekima se navodno sam ispisao.



Otac mladića, Josip Đakić, u ime sina se izvinio i rekao da ga tako nije vaspitao.

Sve ove osude došle su nakon što je lider Samostalne demokratske stranke Srba u Hrvatskoj, Milorad Pupovac, na vanrednoj konferenciji za novinare ocenio da je post Ivana Đakića jezivi govor mržnje i poziv na napad na Srbe.

Pupovac je takođe rekao da je takvih situacija već previše i da je izgubio svako poverenje u hrvatsko pravosuđe jer nijedan slučaj do sada nije adekvatno sankcionisan.



Poručio je i da ako nadležni nešto ne preduzmu protiv postupka mladog Đakića, krivičnu prijavu, najavio je, podneće srpska zajednica.

Lider SDSS je poručio i da je za ovo krivično delo predviđena kazna zatvora od tri godine.

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da je ponašanje Ivana Đakića za najoštriju osudu.

"Mi smo i kao stranka i kao vlada osudili to ponašanje, vidite da su nadležne institucije pokrenule odgovarajuće aktivnosti i postupke. To je za najoštriju osudu, a on je istupio iz HDZ-a. Ja to i lično osuđujem, a zakonski okvir će biti u planu zakonskih aktivnosti za ovu godinu", rekao je Plenković.

Ocenivši postupak mladog Đakića "krajnje nedopustivim", Plenković je rekao da je u skladu sa zakonima to sada kažnjivo.

