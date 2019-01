PUPOVAC O SINU HADEZEOVCA ĐAKIĆA KOJI JE ČESTITAO SRBIĆIMA BOŽIĆ SLIKOM USTAŠKOG KOLJAČA S GLAVOM SRPSKOG VOJNIKA: Ako nešto ne učine nadležni, učinićemo mi!

Pupovac je podsetio da je kazna za ovakvo delo tri godine zatvora, ali je istakao i da, zbog dosadašnje prakse, nije siguran da će pravosudni organi reagovati adekvatno kazniti Đakića.

Mlađi Đakić, inače sin HDZ-ovog poslanika Josipa Đakića je, ispod fotografije na Fejsbuk statusu napisao: "Svim 'prijateljima' srbićima sretan Božić", koju je kasnije obrisao.

foto: Printscreen Facebook

Pupovac je na vanrednoj konferenciji za novinare ovim povodom rekao da SDSS traži da ova poruka Ivana Đakića bude ozbiljno shvaćena.

"Hrvatskoj danas ne preti ni Jugloslavija ni komunizam već proustaški revizionizam, i tražim jasnu osudu toga", rekao je Pupovac. On je dodao da srpska zajednica očekuje da nadležne institucije sudske vlasti u ovom i svakom drugom slučaju deluju u skladu sa zakonom.

Ivan Đakić foto: Printscreen Facebook/Ivan Đakić

"Očekujemo od najviših institucija vlasti i moralnih integriteta da uvide ono što mi uviđamo, a to je da je to razarajuća pojava za našu zemlju i naše društvo. I ovo shvatite kao način naše borbe da se to promeni, uključujući nas same", rekao je Pupovac, čija stranka, inače, podržava vladajuću koalilciju u Hrvatskoj.

Upitan šta očekuje od premijera Andreja Plenkovića, Pupovac je rekao da aktuelna vlada i premijer Plenković imaju njegovu i podršku njegove stranke.

Međutim, dodao je da Plenković, kako je rekao, ne može imati podršku pod bilo kojim uslovima i od bilo koga.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Beta

Kurir

Autor: Kurir